Sayıştay raporu: Varlık Fonu’na devredilen TJK, bakanlığa borcunu ödemedi

Varlık Fonu’na devredilen kuruluşlardan olan Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) kamuya olan 17.5 milyonluk borcu ortada kaldı.

Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, Sayıştay’ın 2016 yılı denetim raporlarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınarak Varlık Fonu’na devredilen Türkiye Jokey Kulübü’nün, 2015 yılında at yarışlarından kazandıklarından devlete ödemesi gereken tutarın önemli bir bölümünü ödemediği ortaya çıktı.

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Bakanlık gecikme faiziyle istedi

Rapora göre, her yıl şubat ayı sonuna kadar at yarışı ve bahislerle ilgili ödenmesi gereken kamu payı için Türkiye Jokey Kulübü, 25 Şubat 2016’da bakanlığa başvurdu.

Kulüp, ödenmesi gereken 40 milyon 204 bin liralık paydan kalan 31 milyon 567 bin liranın 2016 Nisan ayından itibaren altı eşit taksitte ödenmesi için bakanlıktan izin istedi.

22 Eylül 2016’da 21 milyon 843 bin lirayı tahsil eden bakanlık, 1 Mart 2016’dan ödeme gününe kadar olan süre için yüzde 9’luk yıllık gecikme faizini de ekleyerek hesaplanan borcu Türkiye Jokey Kulübü’nden istedi.

Kulüp, ‘kaynak sıkıntısının oluştuğu ve nakit akışının olumsuz etkilendiğini’ belirterek, borcunu ödeyemediğini bakanlığa bildirdi. Bakanlığın hesabına 771 bin 183 lira yatıran kulüp, yıl sonuna kadar başka bir ödeme yapmadı.

Ödeme olmadan devir

Bu esnada TJK, KHK’yla 2017 yılının Şubat ayında 17 milyon 590 bin liralık borcunu ödemeden Türkiye Varlık Fonu’na devredildi.

Sayıştay denetçilerinin raporunda, bakanlıktan ödemesi yapılmayan kamu alacağının takip ve tahsili için gerekli idari ve yasal işlemlerin yapılarak takibinin sağlanması istendi. Bakanlık da “Tahsil edeceğiz” karşılığını verdi.

Bakan konuşmadı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, bakanlığının bütçesi ve Sayıştay raporunun görüşüldüğü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda açıklama yapmadı.