Sayıştay raporu: Toplam orman alanının yüzde 17’si tapuya kayıtlı değil

Sayıştay maden arama ruhsatlarında usulsüzlük, Orman Kanunu’na aykırı uygulamalar ve orman alanlarının yüzde 17’sinin tapuya kaydının yaptırılmadığını tespit etti.

Fotoğraf: DHA

Orman Genel Müdürlüğü ‘kadastro envanter verileri’ne göre orman olarak sınırları belirlenen 24 milyon 100 bin hektarlık alanın, 19 milyon 825 bin hektarlık kısmının tapuya kaydı bulunuyor.

Reklam

‘Tapuya kaydı olmayan 4 milyon 275 bin hektarlık orman korunaksız’

Tapuya kaydı yapılmayan orman alanının ise 4 milyon 275 bin hektar olduğu belirtilen Sayıştay raporunda, bu rakamın toplam orman alanının yüzde 17’sine denk geldiği kaydedildi.

Orman alanlarının tapuya kaydının bulunmamasının ‘ormanların etkin bir şekilde korunmasını olumsuz etkilediğinin’ ifade edildiği raporda, orman vasfından çıkarılarak Hazine’ye devredilen arazilerin karşılığında OGM’ye verilecek arazilerin belli olmadığı da kaydedildi.

Orman sınırlarına ilişkin Resmi Gazete’de 2018 yılında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı’yla İstanbul’da 216 bin 493, İzmir’de 40 bin 640 ve Kütahya’da 535 bin 2 metrekare olmak üzere toplam 1 milyon 616 bin 399 metrekarelik alanın Hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığı ifade edildi.

Reklam

‘Maden arama ruhsatlarında usulsüzlükler var’

Maden arama ruhsatlarında usulsüzlüklerin tespit edildiği raporda, 14 maden iznine ait teknik raporun verilmediği, 4 izne ait teknik raporda dosyaya işletme faaliyet raporu yerine satış bilgi formu eklendiği, 28 izne ait teknik raporda da işletme faaliyet raporunun eklenmediği belirlendi.

Fotoğraf: DHA

Ayrıca Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne verilen 10 izne ait teknik raporların verilmediği ve bu kurumlar tarafından hazırlanan teknik raporların da bir kısmının ‘usulüne uygun şekilde olmadığı’ açıklandı.

‘Orman sahasının işgali’

Bolu’da Aladağ Başalan Yaylası mevkiindeki ormanlık saha içerisinde Türkiye İzcilik Federasyonu’nun inşa ettiği kayak merkezi ve telesiyej tesisinin ‘orman idaresinden izin alınmadan’ yapıldığı tespit edildi.

Söz konusu inşaatta ‘orman sahasının işgal edildiğinin’ belirtildiği raporda şu ifadelere yer verildi: “Gerçekleştirilen orman işgaline son verilmemesi, işgal nedeniyle oluşan kamu alacağı miktarının takip ve tahsil edilmemesi ve gerek işgale girişen gerekse bu işgali önlemeyen sorumluların tespit edilerek haklarında işlem yapılmamak suretiyle, 6831 sayılı Orman Kanununun 17, 79 ve 93’üncü maddelerine aykırı hareket edildiği görülmüştür.”