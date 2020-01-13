Sayıştay raporu: TCDD 2018 yılında 2.5 milyar zarar etti

Sayıştay’ın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ilişkin denetim raporuna göre 2018 yılını 1 milyar 695 milyon lira zararla kapatmayı planlayan kurum bir yılda 2 milyar 558 milyon lira zarar etti.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın aktardığı denetim raporundaki zarar tespitine göre TCDD 2018 yılını beklenenden neredeyse 863 milyon lira daha fazla zararla kapattı.

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Bütçe yüzde 307 saptı, ödenekler azaldı

TCDD’nin bağlı ortaklıklarındaki bütçe planlanandan yüzde 307 daha fazla saptı. Yani ortaklıklar 2018 yılında 222 milyon 337 bin liralık bir zarar yapmayı öngörürken zarar 907 milyon 79 bin liraya ulaştı.

Bunun yanı sıra raporda proje tutarı ile ayrılan ödenekler arasındaki miktarın da değiştiğine dikkat çekilidi. TCDD Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı yatırımlarının proje tutarının 99.7 milyar lira olduğu ve 7.5 milyar lira ödenek ayrıldığı, 2019 yılı yatırımlarının proje tutarının ise 125.1 milyar lira olduğu ve 3.9 milyar lira ödenek ayrıldığı kaydedildi.

12 bin 40 metrekarelik arsa bedelsiz kullanılıyor

Raporda TCDD’ye ait Mersin Limanı içinde yer alan ancak liman kapsamında olmayan 12 bin 40 metrekare büyüklüğündeki arsanın da 2007 yılından bugüne kadar bedelsiz olarak kullanıldığı belirtildi. Bu arsanın TCDD tarafından işletilmesi gerektiği vurgulanan raporda kira bedelinin geriye dönük hesaplanarak işletici firmadan tahsil edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Raporda, TCDD’nin kredi borçlarını ödeyemediği, faiz işleyen ve kur fakları nedeniyle her yıl artan borçlara acilen çözüm bulunması gerektiği vurgulandı.

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TCDD’nin 2018 yılı itibarıyla 9 bin 131’i konvansiyonel ana hat, 2 bin 396’sı tali hat olmak üzere toplam 11 bin 527 kilometrelik konvansiyonel hattı ve bin 213 kilometre Yüksek Hızlı Tren hattı bulunuyor.