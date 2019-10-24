Meteoroloji ücretsiz hizmet verdiği havalimanlarında 3 milyon lira kira ödemiş

Sayıştay’ın denetim raporunda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) ücretsiz meteorolojik bilgi hizmeti vermek için havalimanlarında kullandığı yerlere toplam 3 milyon 90 bin lira ödediği tespit edildi.

Fotoğraf: DHA

Raporda ‘Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın kriterlerine göre her havalimanında meteoroloji ofisi bulunması gerektiği belirtilirken, MGM’nin bu hizmeti kar amacı gütmeden yaptığı ifade edildi: “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuruluş kanunu ve uluslararası antlaşmalar çerçevesinde yerine getirdiği ve kar unsurunun bulunmadığı meteorolojik hizmetleri için, DHMİ ve diğer özel havaalanı işletmelerine kira ödediği görülmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3254 sayılı kuruluş kanunu gereği havacılık destek hizmetleri vermekte olup, bu hizmetlerinin karşılığında herhangi bir kar elde etmemektedir.”

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Kira ödenmesi yasa dışı

MGM’nin hizmet vermek için havalimanlarında kullandığı yerlere kira vermesinin yasal dayanağı bulunmadığına vurgu yapıldı: “MGM bu hizmetleri kâr içeren bir ücret karşılığında kullanıma sunmadığı için, verdiği hizmetlerin yanı sıra kira ödemesinin yasal dayanağının bulunmadığı düşünülmektedir.”

Kamunun işlettiklerine 1 milyon 568 bin, özellere 1 milyon 522 bin lira

MGM’nin kamu tarafından işletilen havalimanlarına 1 milyon 568 bin lira, özel meydan işletmelerine de 1 milyon 522 bin lira kira ödendiği tespit edildi.

MGM’nin havalimanlarında kullandığı alanlar için ödediği kiralar şu şekilde:

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