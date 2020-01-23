Sayıştay raporu: DHMİ, 13 yıldır şube müdürlüğüne sınavsız atama yapıyor

Sayıştay raporunda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (DHMİ) yönetmeliğe rağmen 2007’den bu yana şube müdürlüğü kadrosundaki atamalar için sınav yapmadığı tespit edildi.

Fotoğraf: dhmi.gov

Sayıştay’ın DHMİ 2018 yılı raporuna göre, şeflik ve uzmanlık kadroları için ‘görevde yükselme ve unvan değişikliği’ sınavı yapılırken, yönetmeliğin 5’inci maddesi uyarınca aynı sınavın uygulanması gereken şube müdürlüğü kadrosu için 2007’den bu yana sınav yapılmadığı belirtildi.

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‘Yönetmeliğe aykırı atama’

“Yönetmeliğe aykırı olarak 2017’de 16 ve 2018’de beş kişinin şube müdürü olarak atandığı tespit edilmiştir” denilen raporda şef, memur, tekniker gibi kadrolarda yer alan bu kişilerin önce yönetim kurulu kararıyla boş bulunan daire başkan yardımcılığı ya da havalimanı müdürlüğü gibi sınav istemeyen kadrolara atandığı, bir ay sonra da yönetim kurulu kararıyla şube müdürü olarak atandığı kaydedildi.

Şube müdürlüğü kadrolarına bu şekilde atamaların kuruluşun mevzuatına aykırı olduğu vurgulandı: “Hakkaniyete de aykırı bir uygulama teşkil etmektedir. Kuruluş personeli arasındaki çalışma barışını bozmaktadır. Kuruluş personeli arasında; kuruluşta yükselme şartının liyakat dayalı olmadığı düşüncesi yayılmakta, personelin çalışması ve kuruluşa duyduğu bağlılık olumsuz etkilenmektedir. Kuruluş personeli arasındaki çalışma barışını ve kuruluşa duyulan aidiyet duygusunu olumsuz etkileyen sınavsız şube müdürü atama uygulamasına hemen son verilmesi ve Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne uygun olarak şube müdürü atamalarının görevde yükselme sınavı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”