Sayıştay raporu: Bir yılda silah harcamaları yüzde 70 arttı

Sayıştay raporlarına göre Türkiye’nin son bir yılda savunmaya yönelik silah ve savaş teçhizatı harcamalarında yüzde 70’e yakın artış yaşandı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’ndan (SSDF) ‘güvenlik ve savunmaya yönelik silah, araç, gereç ve savaş teçhizatı alımı’ için 2017’de 13.4 milyar lira harcanırken, 2018’de bu miktar 22.5 milyar lira oldu.

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Buna göre SSDF’nin 2018’deki 23.4 milyar lira tutarındaki giderinin 22.5 milyar lirasını bu kalem oluşturdu.

Bu veriler de SSDF’nin 2018’de silah alımı için harcadığı tutarda 2017’ye göre yüzde 68 oranında artışa gittiği anlamına geliyor.

TSK’nın modernizasyonunun sağlanması ve Türkiye’de savunma sanayii için gerekli kaynağın, genel bütçe dışında istikrarlı bir şekilde sağlanması amacıyla kurulmuş SSDF’ye hem bütçeden, hem TSK’yı güçlendirme amacıyla kurulan vakıflardan hem de şans oyunlarından belirli pay aktarılıyor.

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SSDF’nin kaynakları, cumhurbaşkanının başkanlık ettiği Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından alınan kararlar çerçevesinde TSK’nın modernizasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün acil ihtiyaçları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile MİT’in ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılıyor.

