Sayıştay raporu: 134 kamu idaresinin yaptığı ‘yardım’ların nereye gittiği belli değil

‘2018 Yılı Genel Değerlendirme Raporu’nu hazırlayan Sayıştay bakanlık, üniversite ve belediyelerin ‘sosyal yardım’ adı altında dernek ve vakıf gibi kuruluşlara yaptığı ödemeleri faaliyet raporlarına net ve şeffaf biçimde yansıtmadığını tespit etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre söz konusu raporda şu ifadelere yer verildi: “Yapılan inceleme neticesinde 134 kamu idaresinin yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgilere idare faaliyet raporunda yer vermemiştir. Bu idarelerden sekizi genel bütçeli idare, 20’si özel bütçeli idare (üniversite), beşi diğer özel bütçeli idare, biri sosyal güvenlik kurumu, 89’u belediye ve 11’i il özel idaresidir.”

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‘Hesap verilebilirlik ve mali saydamlığı zedeleyici’

Yapılan yardımların açık şekilde raporlandırılmamasının ‘sorumluluk ilkesi gereği hesap verebilirlik ve mali saydamlığı zedeleyecek nitelikte’ olduğu belirtildi.

Ayrıca 129 kamu idaresinin de ‘varlık ve yükümlülüklerini faaliyet raporlarında açıklamadığı’ tespit edildi: “Yapılan incelemede, kamu idarelerinden 129’unun da, varlık ve yükümlülüklerini faaliyet raporlarında açıklamadığı tespit edilmiştir. Bu idarelerden 16’sı genel bütçeli idare, 27’si özel bütçeli idare (üniversite), 11’i diğer özel bütçeli idare, 61’i belediye ve 14’ü il özel idaresi oldu.”