Sayıştay raporları: Şeffaflık Derneği’ne göre bağımsız medya işini yaptı, sıra adalette

Uluslararası Şeffaflık Derneği, devlet kurumlarını denetleyen Sayıştay’ın raporlarında ortaya çıkan usulsüzlüklerle ilgili yargı kurumlarının harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada “Savcıları göreve çağırıyoruz” dendi.

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Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle bakanlıkları, belediyeleri ve devlete ait şirketleri denetleyen Sayıştay, 2017 yılı denetim raporlarını geçen ay yayınlamış, kamu kurum ve kuruluşlarındaki çok sayıda usulsüz işlem ve harcama ortaya çıkmıştı.

Sayıştay geçen hafta da belediyelere ait denetim raporlarını yayınlamış, AKP’li belediyelerdeki usulsüzlükler kamuoyuna yansımıştı.

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Şeffaflık Derneği’nden yapılan açıklamada önceki yıllarda yapılan yasal değişikliklerle Sayıştay’ın yetki alanına yönelik kısıtlamalar getirildiği hatırlatıldı.

Sayıştay raporlarında ortaya çıkan bulguların, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, zimmet, dolandırıcılık gibi birçok ciddi suça ilişkin şüphelere işaret ettiği belirtildi.

Sayıştay’ın ve bağımsız medyanın görevini yerine getirdiği belirtilen açıklamada sıranın adalete geldiği söylendi.

Son olarak, Sayıştay’ın denetim işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Fikret Çöker’in görevden alındığı bildirilmişti. İstanbul büyükşehir belediyesi bünyesindeki kuruluşlarda 753 milyon lira usulsüzlük tespit edilmesi üzerine CHP yetkililer suç duyurusunda bulunmuştu.

‘Şimdi sıra adalette’

Sayıştay raporlarındaki bulgular doğrultusunda yargı kurumları harekete geçmelidir.

Savcıları göreve çağırıyoruz! pic.twitter.com/5WMp9Km4IE — Transparency Int'lTR (@TransparencyTR) November 7, 2018

Açıklama şu şekilde:

“Sayıştay Kanunu’nun ilgili maddeleri yargı mekanizmaları işletilmelidir. Gündeme gelen iddiaların, usulsüzlük ve suiistimale yönelik değerlendirmelerin etraflıca araştırılması, soruşturulması, kamu zararlarının tazmini ve sorumlularının cezalandırılması gereklidir.

Yolsuzluk halkın yararına harcanması gereken kısıtlı kamu kaynaklarının usulsüz bir şekilde özel çıkarlar için kullanılması dolayısıyla kamu yönetimini bozan, toplumsal güveni sarsan ve demokratik işleyişi çürüten bir olgudur.

Cezasızlık ise, yolsuzluğu sıradanlaştırmakta ve toplumun ilke ve değerleri üzerinde yıkıcı, yozlaştırıcı bir etki yaratmaktadır. Kamu kaynaklarının kişisel ya da siyasal çıkarlar için kullanılması iddiaları cezasız kalmamalıdır.

Sayıştay raporlarında gündeme gelen ve birçoğu savcılarımızın resen harekete geçmesini gerektiren bu ciddi suçlara ilişkin bulgular araştırılmalı ve gerekli soruşturmalar yapılarak kamu zararına yol açan sorumlular cezalandırılmalıdır.

Adalet mekanizmalarının işlemesi demokrasimizin teminatıdır. Savcıları göreve çağırıyoruz.”