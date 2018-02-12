Sayıştay ortaya çıkardı: TÜBİTAK yöneticisine 32 bin lira 89 kuruş maaş

TÜBİTAK’a bağlı Marmara Teknokent’in (MARTEK) genel müdürü Orhan Çömlek’in maaşının 32 bin lira olduğu ortaya çıktı.

Çömlek’in ayrıca kendisine kurum tarafından tahsis edilen iki adet kredi kartı ile 2016 yılında 50 bin TL harcadığı belirtildi.

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Sayıştay raporuna yansıyan maaş için ‘ülke gerçeklerine aykırı’ değerlendirmesi yapıldı.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, yerli ve yabancı girişimcilere yönelik yüksek standartlarda teknoloji hizmeti sunmak ve Ar-Ge faaliyetleri organize etmek amacıyla kurulan MARTEK için belirlenen genel müdür maaşının 32 bin lira 89 kuruş olduğu ortaya çıktı.

Sayıştay, genel müdür maaşı için yasal olarak üst sınır belirlenmemesine karşın, aylıkların ülke gerçeklerine uygun olması gerektiği değerlendirmesi yaptı.

BOTAŞ, TOKİ, MKE’de 13 bin TL

Sayıştay’ın MARTEK raporunda “Sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait olan bir şirket olan Marmara Teknokent A.Ş’de çalışanlarla ilgili ücret belirlemesinde yasal bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak yasal bir sınırın bulunmaması ücretlendirmede, şirketin mali yapısı, ülkenin ekonomik ve sosyal koşullarının göz ardı edilmesi anlamını taşımayacaktır” sözlerine yer verildi.

Şirket çalışanları ile ilgili ücret ödemelerinin değerlendirildiği raporda “BOTAŞ, TOKİ, MKE gibi stratejik öneme haiz ve binlerce personeli bulunan kamu şirketlerinde yaklaşık her şey dahil 13 bin TL olduğu görülmektedir” denilerek maaş rakamları eleştirildi.

Kanunsuz kredi kartı harcamaları

Genel Müdür Çömlek’e ayrıca kurum tarafından iki adet kredi kartı tahsis edildiğini, kredi kartlarıyla bir yılda yapılan 50 bin liralık alışverişin 23 bin lirasının ‘kanunen kabul edilemeyen harcamalar’ olduğu belirtildi.

Sayıştay’ın hazırladığı raporda “Bu kartlarla ilgili harcamaların muhasebe işlemleri hesap özeti aranmaksızın harcamalarla ilişkin fiş, fatura ve kanıtlayıcı belgelerin ibrazı ile ilgili harcama kalemi kapsamında muhasebeleştirilmiştir” denildi.

Sayıştay raporunda kanıtlayıcı belge olarak ibraz edilmeyen harcamaların kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edildiği hatırlatılarak “2016 yılı için kanunen kabul edilmeyen giderler tutarı 23 bin 653 TL’dir. Söz konusu kredi kartları ile çeşitli harcamalar yapıldığı görülmüştür” sözlerine yer verildi.