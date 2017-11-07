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Sayıştay: KOSGEB kredilerinin yüzde 65’i hatalı

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Sayıştay, hükümetin KOSGEB aracılığıyla küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) dağıttığı 50 bin liralık sıfır faizli işletme kredilerinin yüzde 65’inin hatalı olduğunu tespit etti.

Fotoğraf: kosgeb.gov.tr

Sayıştay 2016 yılı denetim raporunda, hükümetin geçen yıl KOBİ’lerin finansman sıkıntısını gidermek için KOSGEB tarafından 15 bin KOBİ’ye verilen 50 bin liralık sıfır faizli işletme kredisi dağıtımı incelendi.

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Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre 3 bin 358 işletmenin kredi almak için verdiği beyanları kontrol eden Sayıştay denetçisi, bu beyanların yüzde 65’inin hatalı olduğu tespitini yaptı. KOSGEB’in bu beyanların doğruluğunu kontrol etmeden kredi verdiği ortaya konuldu.

Sayıştay, KOSGEB’in yetkili kurullarında onaylanmasına karşın yaklaşık 2.1 milyarlık krediyi de KOBİ’lere vermediğini ortaya koydu.

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