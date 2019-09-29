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Yaramazlara biraz batar!

Sayıştay: İthal 13 bin 420 hayvandan 1637’si tetkikler yapılmadığı için karantinada öldü

Sayıştay’ın denetim raporunda, Tarım Bakanlığı tarafından ithaline izin verilmeyen bazı hayvan ırklarının 2018’de Romanya’dan ülkeye girişine izin verildiği, ithal edilen 13 bin 420 büyükbaş hayvandan 1637 tanesinin karantinada bekleme süresi içinde öldüğü tespit edildi.

Fotoğraf: Greenpeace

Karantina süresine uymadan 900 bin hayvan ithal edildi

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün aktardığına göre, Sayıştay raporunda ithal edilen hayvanların bazılarında 21 günlük karantina süresine uyulmayarak yaklaşık 900 bin hayvanın ülkeye sokulduğu açıklandı. Bunların 850 bini küçükbaş, 25 bini ise büyükbaş hayvanlardan oluşuyor.

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2018’de ithali gerçekleştirilerek ülkeye girişine izin verilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ait kayıtların incelenmesi sonucu, Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün ithaline izin verilen hayvanlar listesinde yer almayan Sarole, Brangus, Aubrac ırkı hayvanların ülkeye girişine müsaade edildiği tespit edildi.

Araştırma, takip ve kontrol sistemi yok

Romanya’dan ülkeye getirilen 13 bin 420 büyükbaş hayvandan 1637 tanesinin karantinada bekleme süresi içinde ölmesinin, ‘ithal edilen hayvanlarla ilgili ihracatçı ülkede yeterli tetkikler yapılmamasından‘ kaynaklandığı belirtildi.

Raporda ayrıca Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün ithal edilen hayvanlara ve bunların sağlık sertifikalarına ilişkin herhangi bir takip, izleme ve kontrol sistemi bulunmadığı vurgulandı.

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