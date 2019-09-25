Sayıştay: 2010’dan beri yasak ama ‘Merkez’ özel sağlık için 171 milyon lira harcadı

Sayıştay Merkez Bankası’na (MB) ilişkin yıllık denetim raporunda kurumun personel için banka bütçesinden altı yılda 171 milyon lira harcama yaptığını belirtip ‘bu uygulamanın 2010 yılından bu yana yasak olduğunu’ vurguladı.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre Sayıştay ‘Merkez Bankası 2018 Yılı Denetim Raporu’nda 5510 sayılı Kanun ile birlikte ‘2010 yılından itibaren tüm çalışanların SGK çatısı altında birleştirildiğini ve kanun kapsamındaki idarelerin bütçelerinden tedavi ile ilaç ödemesi uygulamasına son verildiğini’ hatırlattı.

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MB, Ocak 2018’de ‘uygulamaya son verdik’ demişti

Habere göre MB, 1 Ocak 2018’de uygulamaya son verdiğini açıklamış. Fakat MB’nin Kamu İhale Kanunu’nun ‘istisna’ kapsamında ‘dış kaynak temini’ yoluyla grup sağlık sigortası hizmeti satın alarak bu uygulamaya devam etmiş. Çalışanların ve aile bireylerinin özel sağlık sigortaları için 2018 yılı içinde 34 milyon 391 bin lira ödeme yapılmış.

Beş yılda yüzde 47 artmış

Raporda geçmiş yıllarda MB tarafından özel sağlık kurumlarına yapılan ödemeler de yer aldı. Buna göre MB, çalışanlarının ve ailelerinin aldığı özel sağlık hizmetleri için 2013 yılında 23.4 milyon lira, 2014’te 24.9 milyon lira, 2015’te 28.5 milyon lira, 2016’da 29.8 milyon lira, 2017 yılında 30.5 milyon lira ve 2018 yılında 34.39 milyon lira olmak üzere altı yılda toplam 171.5 milyon lira harcadı. MB’nin özel sağlık harcamaları 2013 yılından 2018 yılına yüzde 47 gibi büyük bir artışla 34.39 milyon liraya yükseldi.

Rapora göre, MB personelinin özel hastanelere gidişlerde Sağlık Uygulama Tebliğleri (SUT) ile belirlenen tutarların SGK tarafından ödeniyor. SUT bedellerini aşan kısmın ise banka personeli tarafından karşılanması gerekiyor. Anlaşmalı olmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları ile özel hekimlere gidişlerde ise tedavi giderinin tamamının banka personeli tarafından karşılanması gerekiyor.

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Fakat MB ‘bağımsız ve kendine özgür bir hukuki statüye sahip olduğunu belirterek “bağımsızlık” vurgusu yapmış’.