Sayılı saatler kaldı… AYM karar vermezse ‘Ayşe öğretmen’ hapse girecek!

“Çocuklar ölmesin” dediği için ceza alan öğretmen Ayşe Çelik’in bugün altı aylık kızıyla cezaevine girmesi bekleniyor. Gözler Anayasa Mahkemesi’nde (AYM).

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’daki sözleri nedeniyle, ‘Ayşe öğretmen’ diye anılan Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddiasıyla dava açılmıştı. Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim 2017’de onanmıştı.

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Çelik, bebeğine hayatının ilk altı ayında evinde anne sütü verebilmek için infaz erteleme istemişti. Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, infazının ertelenmesi savcılığa başvuru yapmıştı. Başvuru üzerine Çelik’in cezasının infazı bugüne ertelenmiş.

Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman AYM’ye Çelik’in hapse girmemesi için hak ihlali ve infaz durdurma başvurusu yapmıştı. AYM’den henüz bir karar yok.

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Deran da hapse girecek!

Diken’e konuşan Karaman, AYM’nin dosyayı incelemeye aldığını ancak herhangi bir karar vermediğini söyledi.

Kararın bugün de çıkmaması halinde Çelik’in altı aylık kızı Deran’la hapse gireceğini kaydeden Karaman, kararın bir hafta 10 gün sonra da çıkabileceğini, Çelik’in o zaman tahliye olabileceğini ifade etti.

Çelik’in eğer bir değişiklik olmazsa bugün öğleden sonra adliyedeki işlemlerden sonra Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gireceği bildirildi.