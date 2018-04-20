Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sayılı saatler kaldı… AYM karar vermezse ‘Ayşe öğretmen’ hapse girecek!

Share8
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 8

 

“Çocuklar ölmesin” dediği için ceza alan öğretmen Ayşe Çelik’in bugün altı aylık kızıyla cezaevine girmesi bekleniyor. Gözler Anayasa Mahkemesi’nde (AYM).

Çelik ve kızı Deran

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’daki sözleri nedeniyle, ‘Ayşe öğretmen’ diye anılan Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddiasıyla dava açılmıştı. Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim 2017’de onanmıştı.

Reklam

Çelik, bebeğine hayatının ilk altı ayında evinde anne sütü verebilmek için infaz erteleme istemişti. Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, infazının ertelenmesi savcılığa başvuru yapmıştı. Başvuru üzerine Çelik’in cezasının infazı bugüne ertelenmiş.

Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman AYM’ye Çelik’in hapse girmemesi için hak ihlali ve infaz durdurma başvurusu yapmıştı. AYM’den henüz bir karar yok.

Reklam

Deran da hapse girecek!

Diken’e konuşan Karaman, AYM’nin dosyayı incelemeye aldığını ancak herhangi bir karar vermediğini söyledi.

Kararın bugün de çıkmaması halinde Çelik’in altı aylık kızı Deran’la hapse gireceğini kaydeden Karaman, kararın bir hafta 10 gün sonra da çıkabileceğini, Çelik’in o zaman tahliye olabileceğini ifade etti.

Çelik’in eğer bir değişiklik olmazsa bugün öğleden sonra adliyedeki işlemlerden sonra Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gireceği bildirildi.

AYM, bebeğiyle hapse girecek ‘Ayşe öğretmen’in başvurusunu gündemine aldı

Sayılı gün kaldı: ‘Çocuklar ölmesin’ diyen öğretmen altı aylık kızıyla hapse giriyor

Sayılı gün kaldı: ‘Çocuklar ölmesin’ diyen öğretmen altı aylık kızıyla hapse giriyor

Başvuru sonrası: ‘Çocuklar ölmesin’ diyen Ayşe öğretmenin cezasının infazı ertelendi

10 gün içinde hapse girecek Ayşe öğretmen: Deran’ı götüremem, nasıl ayrılacağız?

‘Çocuklar ölmesin’ diyen Ayşe öğretmen 10 gün içinde iki aylık kızıyla hapse girecek

Anne olan ‘Ayşe öğretmen’: Evlat kaybetmenin acısı çok büyük olmalı

‘Çocuklar ölmesin’ dediği için hapse girecek Ayşe öğretmen anne oldu

‘Ayşe öğretmen’ sözlerinin arkasında: İnsanlıktan utanıyorum

Hapis cezası onanan ‘Ayşe öğretmen’in avukatı: Gençliğe susun mesajı veriliyor

‘Çocuklar ölmesin’ diyen öğretmen hapse giriyor: ‘Cezaevinde doğurabilir’

Beyaz Show’da ‘Çocuklar ölmesin’ diyen ‘Ayşe öğretmen’e bir yıl üç ay hapis cezası

Beyaz Show’da ‘Çocuklar ölmesin’ diyen ‘Ayşe öğretmen’e 7,5 yıla kadar hapis istemi

Beyaz’dan ‘Ayşe Öğretmen’ savunması: Söylediklerini duymadım, aklımdan şehitler geçti

Beyaz, ‘Çocuklar ölüyor’ diyen öğretmen için özür diledi: Devletimizin yanındayız

Beyaz, ‘Ayşe öğretmen’ ve programın sorumlusuna terör soruşturması açıldı

‘Çocuklar ölmesin’ diyen öğretmene ‘terör örgütü propagandası’ soruşturması

Bakanlıktan açıklama geldi: Beyaz Show’a bağlanan kişi öğretmen değil

Kanal D, Beyaz Show’da yaşananlar için ‘provokasyon’ dedi: Devletin yanındayız

Beyaz Show’da ‘Çocuklar ölüyor’ diyen öğretmene ulaşılamıyor

Sabah ‘PKK propagandası’ diye RTÜK’ü ‘Beyaz Show’ için göreve çağırdı

Share8
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 8

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...