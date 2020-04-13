Sayılarla ‘corona’ günleri: En az 11 milyon kişi çalışmak üzere dışarı çıkmak zorunda

Araştırmaya göre Covid-19 salgınında sağlık bakanının açıklamalarına güvenenlerin oranı yüzde 75 iken, toplumun yüzde 20’si endişeli; en az 11 milyon kişi ise tam veya yarı zamanlı çalışmak üzere dışarı çıkmak zorunda kalıyor.

Fotoğraf: Reuters

Kısa Dalga’dan Melis Tufur’un podcastine göre araştırma şirketi MBI, Türkiye’de ilk ‘corona’ vakasının açıklandığı 11 Mart’tan bu yana halkın duygu durumu, ruh hali, davranış ve tercihlerindeki değişikliklere odaklanarak yaptığı araştırmayı tamamladı.

Reklam

Araştırma 1223 kişiyle 26 ilde yürütüldü. İzolasyon döneminde görüşmeleri yürüten operatörler evlerinden çalıştı. 60 milyon yetişkini temsil edecek biçimde tasarlanan araştırmada, açık uçlu sorularla vatandaşların duyguları ve ihtiyaçları dinlendi ve bu anlatımlara içerik ve metin analizi yapıldı.

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar özetle şöyle:

1- Kontrollü gergin (yüzde 21): Baskın duyguları korku ve tedirginlik.

Reklam

2- Endişeli (yüzde 20): Üzüntülü olmaları ön planda.

3- Tedbirli, sakin (yüzde 16): Kısmen olanaklarının uygunluğu, kısmen alınan önlemlere duyduğu güvenle tedbirini alıp gündelik hayatının ritimini neredeyse bozmadan yaşayanlar.

4- Çaresiz (yüzde 15): Salgın öncesinde de geçim sıkıntısı ve işsizlikle boğuşanlar.

5- Kırılgan ruhsal dengeli (yüzde 12): Kadınların biraz daha ağırlıkta olduğu bu gruptakiler, krize az ya da çok kaygı bozukluğu şeklinde tepki verenlerden oluşuyor. Tıbbi destek alanlar ve almaya ihtiyacı olanlar ile endişesini ortalamanın üstünde yaşayanlar bu grupta yer alıyor.

6- Sonradan fark eden, tedirgin (yüzde 9): Geç farketmiş olmanın, dolayısıyla yeterince tedbir almamanın tedirginliğini yaşayan grup. Karadeniz bölgesinde ve İzmir’de ortalamanın üstünde bulunan bu grupta 25-44 genç yetişkin ağırlığı var. Bu gruptakilerin yüzde 2’si daha fazla alkol veya sigara tükettiğini söylüyor.

7- Dindar, kaderci (yüzde 4): Mevzuyu neredeyse tamamen Allah’a havale etmiş durumdalar. Yaklaşık 2.5 milyon kişi olduğu tahmin edilen bu grubun yüzde 36’sında iyimserlik duygusu hakim.

8- İlgisiz, uzak (yüzde 2): Genç, erkek ağırlıklı. Bu grubun yüzde 21’i virüs sonrası hayatında değişen bir şey olmadığını söylüyor. Bu oran araştırmanın toplamında yüzde 9’a denk geliyor.

‘11 milyon kişi izolasyon günlerinde çalışıyor‘

Salgın öncesi evden çalışanlar toplam nüfusun yüzde 1’ini oluştururken şu anda yüzde 7’ye çıkmış durumda.

İzolasyon döneminde 4.3 milyonun üstünde kişi evden çalışıyor. 7.5 milyon kişi ücretli veya ücretsiz izne çıkarıldı. En az 11 milyon kişi ise tam veya yarı zamanlı çalışmak üzere dışarı çıkmak zorunda kalıyor.

Salgın hayatımızda neleri değiştirdi?

Katılımcıların yüzde 7’si daha fazla TV izlediğini, yüzde 6’sı daha fazla kitap/gazete/dergi okuduğunu, yüzde 2’si daha fazla sosyal medya takip ettiğini söyledi. Yüzde 3 ise daha fazla maneviyata yöneldi. Sigara-alkol tüketiminde toplamda anlamlı bir fark gözlenmedi.

Sağlık bakanının açıklamalarına güven yüzde 75

“Virüsle ilgili hangi platformlardan gelen bilgilere güveniyoruz” sorusuna verilen cevapların dağılımı ise şöyle:

Sağlık bakanının açıklamaları: Yüzde 75

Sağlık çalışanlarının bireysel açıklamaları: Yüzde 47

Hükümet açıklamaları: Yüzde 46

Televizyon haberleri: Yüzde 44

Türk Tabipleri Birliği: Yüzde 42

İnternet haberleri: Yüzde 14

Sosyal medya: Yüzde 14

İlaç firmalarının açıklamaları: Yüzde 14

Tavsiyelere uyma oranı:

Maske kullanımı: Yüzde 45

Dezenfektan kullanmak: Yüzde 61

Düzenli ve yeterli uyku: Yüzde 81

İyi beslenmek: Yüzde 81

1.5 metre uzak kalmak: Yüzde 82

Kolonya kullanmak: Yüzde 85

Sık sık ellerini yıkamak: Yüzde 98

Aslında uygulamak isteyip de koşullar uygun olmadığı için uygulanamayan tedbirler:

Maske: Yüzde 6

Dezenfektan kullanmak: Yüzde 8

İyi beslenmek: Yüzde 17

Düzenli ve yeterli uyku: Yüzde 12

1.5 metre uzak kalmak (sosyal mesafe): Yüzde 10

Kolonya kullanmak: Yüzde 4

‘Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin diyenler yüzde 81’

Araştırma sonuçlarına göre, hükümetin belediyelere yapılan bağışı durdurmasını doğru bulanların oranı yüzde 27 iken, katılımcıların yüzde 81’i ise sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istiyor.

Belediyeler, LÖSEV ve AHBAP

“Devlet destekli kampanyalar dışında hangisine bağış yaparsınız” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 35’i belediyeler, yüzde 31’i LÖSEV, yüzde 28’i Haluk Levent’in AHBAP derneği, yüzde 22’si dini vakıflar, yüzde 22’si Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve yüzde 17’si ise Türk Tabipleri Birliği’ne bağış yapabileceklerini söyledi.

Araştırmanın devamını buradan dinleyebilirsiniz: