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Yaramazlara biraz batar!

Sayı vermeyen Bilecik valisi: Vakalar hızla artıyor, aşina olmadığımız rakamlara ulaştık

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte, ‘corona’ vaka sayılarında hızlı bir artış olduğunu, daha önce aşina olmadıkları rakamlara ulaşıldığını söyledi. Ancak, sayı vermedi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Kentteki Covid-19 denetimlerine katılan Şentürk, vakalarına ilişkin rakam vermeyi doğru bulmadığını belirterek şunları söyledi:

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“Virüse ilişkin rakam vermemizin çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Çünkü sürekli değişkenlik arz ediyor ama çok hızlı bir şekilde daha önce hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı, hayal edemediğimiz rakamlara doğru gittiğimizi görüyoruz. Bu trendi durdurmamız ve geriye çevirmemiz lazım. Bu hassasiyet işi, ben bunu gösterirken, insan olarak herkesin aynı sorumluluğu göstermesi gerekiyor.”

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