‘Sayı saymayı unutmuş’: CHP’den İstanbul valisine ‘abaküs’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, İstanbul Maltepe’de dün yapılan ‘Adalet Mitingi’ne 175 bin kişinin katıldığını öne süren valiliğe tepki olarak İstanbul Valisi Vasip Şahin’e ‘abaküs’ göndereceğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı. Yürüyüş, 9 Temmuz’da Maltepe sahilindeki ‘Adalet Mitingi’yle sonlanmıştı.

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CHP’li Özel, miting meydanında 1 milyon 600 bin kişi olduğunu açıklamıştı.

İstanbul Valiliği ise mitinge 175 bin kişinin katıldığını öne sürmüştü.

‘Alnımızdan akan terin damlasını saymışız’

Cumhuriyet’in yer alan habere göre Özel şöyle konuştu: “Biz, attığımız her adımı saymışız. Varana kadar 686 bin adım atılmış. Adımımızı saymışız. Kilometremizi saymışız. Alnımızdan akan terin damlasını saymışız. Bunlar şimdi o meydan dolduktan sonra panik olmuşlar. Gece Vali’yi kaldırıp bin tane yazı kaleme almışlar. Yazım hataları dolu. Efendim 170 bin… Davutoğlu o meydanda miting yaptı. Katılım bunun dörtte üçü kadar yoktu. Dedi ki iki milyon kişiyiz burada. Şimdi Davutoğlu’nun dediği yerde iki milyon kişi varsa, orada üç milyon kişi vardır. Vali kalkmış diyor ki orada 170 bin kişi…”

Polisin kendilerine alanda bir milyon 600 bin kişinin olduğu bilgisini verdiğini aktaran CHP genel başkan yardımcısı, valinin halkın ve devletin valisi değil, ‘iktidarın, reisin valisi’ olduğunu söyledi.

Özel, “Bir de bir şeyi unutmuş. Sayı saymayı unutmuş. İlkokuldan hatırlayacağı bir şeyi gösterdik ona. Bu abaküs. Sayın vali bak böyle sayılıyor. Sayı saymayı öğreneceksin” dedi ve abaküsün nasıl kullanılacağını gösterdi.

CHP’li vekil, abaküsü valiye kargoyla göndereceğini açıkladı.



CHP’li Özgür Özel’den İstanbul Valisi’ne… paylaşan: cumhuriyet