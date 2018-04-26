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Yaramazlara biraz batar!

Sayı dokuza çıktı: Bir günde üç şeker fabrikası satıldı

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Afyon, Burdur ve Elbistan’daki şeker fabrikaları da özelleştirildi.

Fotoğraf: DHA

Hükümetin kararı doğrultusuda devlete ait 14 şeker fabrikası özelleştirilmeye devam ediyor.

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Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre Afyon Şeker Fabrikası’nın  ihalesinde ilk olarak 400 milyon lira fiyat verildi.

İlk turda Torunlar Gıda elenirken fiyat 635 milyon liraya çıktı. İkinci turdada Özbey Holding elendi. Fiyat 380 milyon liraya yükseldi.

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Son turda ise Mutlucan-NDM Ortak Girişim Grubu elenirken ihale 725 milyon liraya Doğuş  Gıda’ya kaldı.

Doğuş Gıda, daha önce Yozgat’taki fabrikayı 275 milyon liraya, Bor’daki fabrikayı da 336 milyon liraya satın almıştı.

İkisi daha gitti

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre Burdur Şeker Fabrikası 487 milyon liraya Erser Grup-Sterk Plastik’e satıldı.

Elbistan Şeker Fabrikası da 297 milyon liraya Mutlucan Tuz firmasına satıldı.

Şimdiye dek 14 fabrikadan dokuzu satılmış oldu.

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