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Sayı beşe katlandı: 15 Temmuz’dan bu yana Yunanistan’a 236 Türk’ten iltica talebi

 

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türkiye’den Yunanistan’a 236 iltica talebinde bulunuldu.

Fotoğraf: DHA

Deutsche Welle’nin Yunan gazetesi Kathimerini’den aktardığına göre  236 iltica talebinin 98’i 2017’nin ilk iki ayında geldi.

Yunanistan’a iltica başvurusu yapan Türkiyelilerin sayısı 2014’te 41, 2015’te is 42’ydi.

İltica dairesinin sadece resmen mülteci adayı olarak kayıt altına alınan Türkiyelilerin listesini tuttuğu, dolayısıyla gerçek sayının çok daha fazla olabileceği belirtildi.

Darbe girişiminin ardından sekiz Türk askeri Yunanistan’a kaçmış, askerlerin iade edilmesi yönünde Türkiye’den gelen talep iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı. Askerler hakkındaki nihai kararın nisan ayında açıklanması bekleniyor.

Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde, darbe girişimi sonrası iltica başvurularında artış yaşanmıştı.

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