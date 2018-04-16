Sayı artabilir: İstanbul’un ‘kültür mirası’ güncelleniyor

İstanbul’da kültür varlıklarının mevcut durumları araştırılacak.

Habertürk’ten Mehmet Demirkaya’nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, yeni bir ihaleye çıkıyor.

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‘İstanbul’un 31 İlçesinde Kültür Varlıklarına İlişkin Envanter Verilerinin Etüt Edilmesi, Güncellenmesi ve Değerlendirilmesi’ başlıklı ihale, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

Dev güncelleme

İhaleyle taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, anıt ve sivil mimarlık örneği yapıların güncel durumlarının tespit edilmesi, güncel fotoğraflarının envanter fişlerine işlenmesi, verilerin Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu arşivlerindeki bilgiler ve mevcut verilerle birleştirilmesi, raporlandırılması ve envanter fişlerinin kitap haline getirilmesi işlemleri yapılması planlanıyor.

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Henüz yasal korumaya alınmamış olan kültür varlıkları ise tescilinin yapılması için ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na önerilecek.

Sayı artabilir

İstanbul’da 7 bin 120 adet tescilli kültür varlığı bulunuyor.

İhaleyle Fatih, Eyüp, Beyoğlu, Şişli, Adalar, Kadıköy, Üsküdar ve Şile dışındaki tüm ilçelerde kültür varlığı taraması yapılacak.

İhale şartnamesinde güncel olmayan bu verilerin, tarihsel kaynaklar ve kurul araştırmaları neticesinde artacağı hesaba katılarak 8 bin envanter fişi hazırlandı.

Ne amaçlanıyor?

Söz konusu ihalenin teknik şartnamesinde işin amacı şöyle açıklandı: “İstanbul’da kültürel mirasın korunması kapsamında, kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ve bunların uygulamalarına yönelik olarak yapılacak çalışmaların öncesinde, söz konusu varlıkların mevcut durumlarının tespit edilmesi ve değerlendirmelerin ayrıntılı etütlere dayandırılması gerekmektedir. Kültür varlıklarının proje ve uygulamalarına yönelik çalışmalarda gerekli güncel envanter bilgisi ve veri tabanını oluşturmak üzere, kültür envanterinin derlenmesi, yapılacak alan çalışmasıyla bilgi ve verilerin güncellenmesi, etüt edilmesi ve analizlerinin yapılması gerekmektedir.”

Araştırmalar restorasyon alanında uzman, en az beş yıl deneyimli bir öğretim görevlisinin danışmanlığında, ikişer kişiden oluşan en az 11 ekip tarafından yürütülecek. Ekiplerde restorasyon uzmanı bir mimar olacak. Projede en az dokuz sanat tarihçisi, restoratör veya arkeolog ile yedi şehir plancısı bulunacak.