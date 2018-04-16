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Yaramazlara biraz batar!

Sayı altıya yükseldi: Ilgın’daki şeker fabrikası 637 milyon liraya satıldı

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Özelleştirmeye çıkarılan Ilgın Şeker Fabrikası satıldı.

Fotoğraf: DHA

Hükümet, farklı kentlerde bulunan 14 şeker fabrikasını satışa çıkarmıştı. Şimdiye kadar beşi satıldı.

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Ankara’daki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda (ÖİB) bugün Erzurum ve Turhal’la birlikte Konya’nın Ilgın ilçesindeki fabrika da satışa çıkarıldı.

Ilgın’daki fabrika için Mutlucan Tuz+MBM ortak girişim, Bergiz İnşaat, Alteks Tekstil, Doğuş Yiyecek, Albayrak Turizm, Erser Grup Tarım Ürünleri, Safi Katı Yakıt, Özbey Holding, Kayseri Şeker ve İskur Tekstil teklif verdi.

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İhaleyi 637 milyon lirayla Alteks kazandı.

Ilgın’la beraber satılan şeker fabrikası sayısı altıya yükseldi.

Turhal’daki şeker fabrikası 569 milyon liraya satıldı

İhalede teklif veren olmadı: Erzurum Şeker Fabrikası ‘elde kaldı’

Çorum ve Yozgat şeker fabrikaları toplamda 798 milyon liraya satıldı

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