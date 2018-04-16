Sayı altıya yükseldi: Ilgın’daki şeker fabrikası 637 milyon liraya satıldı

Özelleştirmeye çıkarılan Ilgın Şeker Fabrikası satıldı.
Hükümet, farklı kentlerde bulunan 14 şeker fabrikasını satışa çıkarmıştı. Şimdiye kadar beşi satıldı.
Ankara’daki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda (ÖİB) bugün Erzurum ve Turhal’la birlikte Konya’nın Ilgın ilçesindeki fabrika da satışa çıkarıldı.
Ilgın’daki fabrika için Mutlucan Tuz+MBM ortak girişim, Bergiz İnşaat, Alteks Tekstil, Doğuş Yiyecek, Albayrak Turizm, Erser Grup Tarım Ürünleri, Safi Katı Yakıt, Özbey Holding, Kayseri Şeker ve İskur Tekstil teklif verdi.
İhaleyi 637 milyon lirayla Alteks kazandı.
Ilgın’la beraber satılan şeker fabrikası sayısı altıya yükseldi.
Turhal’daki şeker fabrikası 569 milyon liraya satıldı
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