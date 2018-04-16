Sayı altıya yükseldi: Ilgın’daki şeker fabrikası 637 milyon liraya satıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuelle Macron’un ‘Türkiye ile Rusya’yı ayırdık” şeklindeki açıklamasına “Rusya ile ilişkilerimiz Fransa cumhurbaşkanının ayıracağı kadar zayıf değil” diye yanıt verdi.