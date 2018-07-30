Sayı 91 oldu: Çipras yangın bölgesine sadece devlet televizyonuyla gitti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunanistan’ın başkenti Atina’da 91 kişinin hayatını kaybettiği yangından en çok etkilenen noktalardan biri olan Mati’yi ziyaret etti.

Kızılçam ormanlarında birden çok noktada çıkan yangın, sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle hızla yerleşim merkezlerine doğru ilerlemişti. Dört günde kontrol altına alınan yangında son olarak 91 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Resmi rakamlara göre 25 kişi kayıp.

Reklam

Başbakan Çipras’a ziyaretinde sadece devlet televizyonu eşlik etti, diğer basın kuruluşlarına ise haber verilmedi.

Aynı bölgeye ziyarette bulunan Savunma Bakanı Panos Kammenos’a “Bizi yalnız bıraktınız” diyerek tepki gösterilmiş, bakanın yanıtı “Mati ve Atina’nın bu kıyısındaki yapılaşmaların çoğu ruhsatsız. Kıyıları kanunlara karşı çıkarak işgal ettiler. Bu trajedinin ardından sanırım artık kendileri ve aileleri için kurallara ve kanunlara uymamanın tehlikeli olduğunu anlarlar” olmuştu.

Reklam

Başbakanlık Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bugün trajedinin yerini ziyaret ettim. Mühendis, asker, itfaiyeciler ve gönüllüler konuştum. Burada alevlerle boğuşanlar şimdi rehabilitasyon savaşı veriyorlar” denildi.

Yangınlar için kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.