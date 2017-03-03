Sayı 85’e yükseldi: DBP’li Beytüşşebap belediyesine kayyım atandı

Almanya’yla gerilim yükseliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “PKK, FETÖ, DHKP-C üyeleri, Türkiye’nin aleyhine suç işleyen kim varsa Almanya bugün onların sığınağı olmuştur. Darbeyi yapanlar, Türkiye’nin aleyhine suç işleyen herkes oraya kaçıyor” dedi. Bozdağ’dan önce de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘güçlü bir Türkiye’yi istemeyen Almanya’nın ‘Hayır’ için çalıştığını savunmuştu. Bozdağ, Almanya’da katılacağı programın iptal edilmesini de, […]