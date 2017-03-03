Sayı 85’e yükseldi: DBP’li Beytüşşebap belediyesine kayyım atandı

Şırnak Beytüşşebap Kaymakamı Murat Şener, Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Beytüşşebap belediyesine kayyım atandı.
DBP’li belediye eş başkanı Nurettin Ataman, gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılmıştı.
Şener kayyım olarak atanırken, polis belediyede arama yaptıktan sonra binaya Türk bayrağı astı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13 Şubat’ta 79 belediyeye kayyım atandığını açıkladı. Bu sayı Beytüşşebap’a kayyım atanmasıyla 85’e yükseldi.
DBP’den bir yetkiliyse Beytüşşebap’tan önce Ağrı belediyesine kayyım atandığında 82 belediyelerinin ellerinden alındığını söylemişti.