Sayı 64’e yükseldi: El Bab’da beş asker daha hayatını kaybetti, 10 da yaralı var

‘Fırat Kalkanı’ harekatının sürdüğü El Bab’daki IŞİD saldırısında bugün beş askerin daha hayatını kaybettiği ve 10 askerin yaralandığı bildirildi.

El Bab’da dünkü IŞİD saldırısında da beş asker hayatını kaybetmiş, 12 asker yaralanmıştı.

TSK, El Bab’da stratejik öneme sahip tepelerin TSK’nın desteğindeki Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca ele geçirildiğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, El Bab’da hastane tepesinin ele geçirildiğini belirterek, “Şu anda şehrin içindeler” demişti.

DHA, ayrıntılarının henüz gelmediği saldırıda önce bir askerin hayatını kaybettiğini ve yaralı askerlerin bulunduğunu aktardı. Ajans öğle saatlerinde ölü sayısının beşe yükseldiğini, 10 yaralı bulunduğunu duyurdu. DHA’ya göre çatışmalar sürüyor.

Böylece ağustos ayında başlatılan ‘Fırat Kalkanı’ harekatında hayatını kaybeden askerlerin sayısı 64’e yükseldi.

Erdoğan ‘El Bab hallolmak üzere’ demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Aralık 2016’da El Bab’ın ‘hallolmak’ üzere olduğunu öne sürmüş, 27 Aralık 2016’da ise El Bab’ın ‘tamamen kuşatıldığını’ savunmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri de 27 Ocak’ta örgütün El Bab’dan çekilmeye hazırlandığını ileri sürmüştü.

Aynı gün Erdoğan bir kez daha El Bab’ın dört bir taraftan kuşatıldığını belirtmekle birlikte, “El Bab’da bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım. Yapılan çalışma bu istikamettedir” diye konuşmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bugün Suriye’de yeni hamle sinyali vermiş, El Bab’ın yaklaşık 200 km. güneydoğusundaki Rakka’ya operasyon düzenlemekten bahsetmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, El Bab’ın merkezine girildiğini duyurmuştu.