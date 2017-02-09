Sayı 62’ye yükseldi: El Bab’da üç asker yaşamını yitirdi, 21 de yaralı var

‘Fırat Kalkanı’ harekatının sürdüğü El Bab’da bir Rus savaş uçağının TSK askerlerinin bulunduğu binayı vurması sonucunda üç asker yaşamını yitirdi, biri ağır 11 asker de yaralandı.

TSK binanın yanlışlıkla vurulduğunu bildirdi.

El Bab’da dünkü IŞİD saldırısında da beş asker hayatını kaybetmiş, 12 asker yaralanmıştı.

TSK, El Bab’da stratejik öneme sahip tepelerin TSK’nın desteğindeki Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca ele geçirildiğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, El Bab’da hastane tepesinin ele geçirildiğini belirterek, “Şu anda şehrin içindeler” demişti.

DHA bugün El Bab’da önce bir askerin hayatını kaybettiğini ve yaralı askerlerin bulunduğunu aktardı. Ajans öğle saatlerinde ölü sayısının beşe yükseldiğini, 10 yaralı bulunduğunu duyurdu. .

Akşam saatlerinde ise TSK ölümlerin IŞİD saldırısından değil, Rus savaş uçağının kazaen El Bab’da Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurmasından kaynaklandığını duyurdu. TSK hayatını kaybeden askerlerin sayısını da beş değil, üç olarak verdi. Yaralı asker sayısı da 11 olarak açıklandı.

Böylece ağustos ayında başlatılan ‘Fırat Kalkanı’ harekatında hayatını kaybeden askerlerin sayısı 62’ye yükseldi.

TSK açıklamasında şöyle dendi: “Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonu’na ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bombayla üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır. RF yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Ayrıca, aynı olayla ilgili olarak RF Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir PUTİN, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir.”

Erdoğan ‘El Bab hallolmak üzere’ demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Aralık 2016’da El Bab’ın ‘hallolmak’ üzere olduğunu öne sürmüş, 27 Aralık 2016’da ise El Bab’ın ‘tamamen kuşatıldığını’ savunmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri de 27 Ocak’ta örgütün El Bab’dan çekilmeye hazırlandığını ileri sürmüştü.

Aynı gün Erdoğan bir kez daha El Bab’ın dört bir taraftan kuşatıldığını belirtmekle birlikte, “El Bab’da bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım. Yapılan çalışma bu istikamettedir” diye konuşmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bugün Suriye’de yeni hamle sinyali vermiş, El Bab’ın yaklaşık 200 km. güneydoğusundaki Rakka’ya operasyon düzenlemekten bahsetmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, El Bab’ın merkezine girildiğini duyurmuştu.