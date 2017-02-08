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Yaramazlara biraz batar!

Sayı 59’a yükseldi: El Bab’da beş asker hayatını kaybetti, 12 de yaralı var

 

TSK’nın ‘Fırat Kalkanı’ harekatının sürdüğü El Bab’da IŞİD saldırısında beş asker hayatını kaybetti, 12 de yaralı var.

Fotoğraflar: DHA

Harekatın 169’uncu gününde meydana gelen saldırıda yaralanan askerlerin Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirilmişti.

Öğle saatlerinde iki askerin hayatını kaybettiğini duyuran TSK, akşam saatlerinde de saldırıda yaralanan iki askerin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Beşinci ölüm haberi ise gece saatlerinde geldi.

Sayı 59’a yükseldi

Harekatta bugüne kadar 54 asker hayatını kaybetmişti. Böylece sayı 59’a yükseldi.

Erdoğan ‘El Bab hallolmak üzere’ demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Aralık 2016’da El Bab’ın ‘hallolmak’ üzere olduğunu öne sürmüş, 27 Aralık 2016’da ise El Bab’ın ‘tamamen kuşatıldığını’ savunmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri de 27 Ocak’ta örgütün El Bab’dan çekilmeye hazırlandığını ileri sürmüştü.

Aynı gün Erdoğan bir kez daha El Bab’ın dört bir taraftan kuşatıldığını belirtmekle birlikte, “El Bab’da bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım. Yapılan çalışma bu istikamettedir” diye konuşmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bugün Suriye’de yeni hamle sinyali vermiş, El Bab’ın yaklaşık 200 km. güneydoğusundaki Rakka’ya operasyon düzenlemekten bahsetmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, El Bab’ın merkezine girildiğini duyurmuştu.

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