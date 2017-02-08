Sayı 58’e yükseldi: El Bab’da dört asker hayatını kaybetti, 13 yaralı var

TSK’nın ‘Fırat Kalkanı’ harekatının sürdüğü El Bab’da IŞİD saldırısında dört asker hayatını kaybetti, 13 asker yaralandı.

Harekatın 169’uncu gününde meydana gelen saldırıda yaralanan askerlerin Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirilmişti.

Öğle saatlerinde iki askerin hayatını kaybettiğini duyuran TSK, saldırıda yaralanan iki askerin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sayı 58’e yükseldi

Harekatta bugüne kadar 54 asker hayatını kaybetmişti. Böylece sayı 58’e yükseldi.

Erdoğan ‘El Bab hallolmak üzere’ demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Aralık 2016’da El Bab’ın ‘hallolmak’ üzere olduğunu öne sürmüş, 27 Aralık 2016’da ise El Bab’ın ‘tamamen kuşatıldığını’ ifade etmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri de 27 Ocak’ta örgütün El Bab’dan çekilmeye hazırlandığını duyurmuştu.

Aynı gün Erdoğan bir kez daha El Bab’ın dört bir taraftan kuşatıldığını belirtmekle birlikte, “El Bab’da bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım. Yapılan çalışma bu istikamettedir” diye konuşmuştu.