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Yaramazlara biraz batar!

Sayı 56’ya yükseldi: El Bab’da iki asker hayatını kaybetti, 15 yaralı var

 

TSK’nın ‘Fırat Kalkanı’ harekatının sürdüğü El Bab’da IŞİD saldırısında iki asker hayatını kaybetti, 15 asker yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Harekatın 169’uncu günende meydana gelen saldırıda yaralanan askerlerin Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirilmişti.

TSK iki askerin hayatını kaybettiğini duyururken 15 askerin de hafif yaralandığını kaydettti.

Sayı 56’ya yükseldi

 

Harekatta bugüne kadar 54 asker hayatını kaybetmişti. Böylece sayı 56’ya yükseldi.

Erdoğan ‘El Bab hallolmak üzere’ demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Aralık 2016’da El Bab’ın ‘hallolmak’ üzere olduğunu öne sürmüş, 27 Aralık 2016’da ise El Bab’ın ‘tamamen kuşatıldığını’ ifade etmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri de 27 Ocak’ta örgütün El Bab’dan çekilmeye hazırlandığını duyurmuştu.

Aynı gün Erdoğan bir kez daha El Bab’ın dört bir taraftan kuşatıldığını belirtmekle birlikte, “El Bab’da bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım. Yapılan çalışma bu istikamettedir” diye konuşmuştu.

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