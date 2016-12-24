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Yaramazlara biraz batar!

Sayı 50’ye yükseldi: Bitlis’te eş başkanları tutuklanan DBP’li üç belediyeye kayyım atandı

 

Demokratik Bölgeler Partili (DBP) eş başkanları tutuklanan Bitlis’in Hizan, Mutki ve Yolalan belediyelerine kayyım atandı.

Mutki Belediyesi Eş Genel Başkanı Özcan Birlik… (Fotoğraf: HDP)

Bitlis başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DBP’li Mutki Belediyesi Eş Genel Başkanı Özcan Birlik, Hizan Belediyesi Eş Genel Başkanı İkram Uğur ve Yolalan Belde Belediye Eş Başkanı Felemez Aydın 14 Aralık’ta gözaltına alınmıştı.

Üç eş başkan, ‘terör örgütü üyesi olmak’, ‘terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak’, ‘terör örgütüne yardım ve yataklık etmek’ suçlamalarıyla 21 Aralık’ta tutuklanmıştı.

Dihaber’de yer alan habere göre, bu tutuklamaların ardından Hizan ve Yolalan belde belediyelerine Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Mutki Belediyesi’ne de ilçe kaymakamı Mehmet Kılıç kayyım olarak atandı.

DBP’de son durum

DBP kaynaklarından alınan bilgiye göre şimdiye dek 50 DBP’li belediyeye kayyım atandı, 67 belediye eş başkanı ise tutuklandı.

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