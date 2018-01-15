Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sayı 39’a yükseldi: GDO’lu üç yemin daha ithalatına onay çıktı

Share61
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 61

 

Biyogüvenlik Kurulu, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) hakkında aldığı yeni kararda, iki mısır ve bir soya geninin yem amaçlı ithalatına ilişkin ithalat başvurusunu kabul etti.

Fotoğraf: Reuters

Dünya’dan Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi’nin (BESD-BİR) yaptığı başvuruya ilişkin Biyogüvenlik Kurulu’nun 30 Ekim 2017’de ve 4 Ocak 2018’de yaptığı iki toplantının kararları 11 Ocak tarihi itibariyle kamuoyuna açıklandı.

Reklam

Biyogüvenlik Kurulu kararında konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi: “BESD-BİR’in 8 Kasım 2017 tarihli FG 72 soya çeşidi ve 28 Aralık 2017 tarihli MON87427 ve DAS-40278-9 mısır çeşitlerinin yem amaçlı kullanma başvurularının kabulüne, değerlendirme sürecinin basitleştirilmiş işlem kapsamında yürütülmesine, oluşturulan risk değerlendirme ve sosyo-ekonomik komitelerinin görevlendirilmesine, komite üyeliğinden zaruri nedenlerle ayrılan üyenin yerine uzman havuzundan yeni bir üyenin Kurul Başkanı tarafından atanmasına karar verilmiştir.”

Kararda geçen ‘değerlendirme sürecinin basitleştirilmiş işlem kapsamında yürütülmesi’ ifadesi, bu genlere izin verilmesi sürecinin hızlanacağı anlamına geliyor.

Sayı 39’a yükselecek

Kurulun başvurusunu kabul ettiği ve basitleştirilmiş işlem uyguladığı üç yeni gene ithalat izni verilirse Türkiye’ye ithalatına izin verilen genetiği değiştirilmiş gen sayısı 39’a çıkmış olacak. Daha önce 26 mısır ve 10 soya genine ithal izni verilmiş ve bu genler yem amaçlı olarak ithal ediliyor.

Sayı 36’ya çıktı: GDO’lu dört ürüne daha onay

Bakan duyurdu: Adana’daki incelemede ekmekte GDO tespit edilmedi

Adana’da ‘GDO’lu ekmek’ hakkında soruşturma başlatıldı

Bakanın ‘içi rahat’: 112 soya ürününde GDO var, ekmekle oynanmasına izin vermeyiz

Türkiye’de ilk: Adana’daki fırınlarda kullanılan ekmek katkı maddesinde GDO’lu soya çıktı

Share61
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 61

SON HABERLER

Hükümetten CHP’ye ‘Atatürk’lü tepki: Bunlar İstanbul’da yöneticilik yapamaz

  Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP İstanbul il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarını eleştirirken,  “Bir de çıkıp ‘Benim partimi Atatürk kurdu’ diyeceksin” dedi. Cumartesi günkü kongrede göreve gelen Kaftancıoğlu’nun sosyal medya mesajlarında ‘Ermeni soykırımı’ tanımlamasını kullanması, HDP’ye sıcak mesajlar göndermesi ve CHP’lilerin de kullandığı “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını eleştirmesi tartışma yaratmıştı. İl başkanı seçilmesinden […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...