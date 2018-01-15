Sayı 39’a yükseldi: GDO’lu üç yemin daha ithalatına onay çıktı

Biyogüvenlik Kurulu, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) hakkında aldığı yeni kararda, iki mısır ve bir soya geninin yem amaçlı ithalatına ilişkin ithalat başvurusunu kabul etti.

Dünya’dan Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi’nin (BESD-BİR) yaptığı başvuruya ilişkin Biyogüvenlik Kurulu’nun 30 Ekim 2017’de ve 4 Ocak 2018’de yaptığı iki toplantının kararları 11 Ocak tarihi itibariyle kamuoyuna açıklandı.

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Biyogüvenlik Kurulu kararında konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi: “BESD-BİR’in 8 Kasım 2017 tarihli FG 72 soya çeşidi ve 28 Aralık 2017 tarihli MON87427 ve DAS-40278-9 mısır çeşitlerinin yem amaçlı kullanma başvurularının kabulüne, değerlendirme sürecinin basitleştirilmiş işlem kapsamında yürütülmesine, oluşturulan risk değerlendirme ve sosyo-ekonomik komitelerinin görevlendirilmesine, komite üyeliğinden zaruri nedenlerle ayrılan üyenin yerine uzman havuzundan yeni bir üyenin Kurul Başkanı tarafından atanmasına karar verilmiştir.”

Kararda geçen ‘değerlendirme sürecinin basitleştirilmiş işlem kapsamında yürütülmesi’ ifadesi, bu genlere izin verilmesi sürecinin hızlanacağı anlamına geliyor.

Sayı 39’a yükselecek

Kurulun başvurusunu kabul ettiği ve basitleştirilmiş işlem uyguladığı üç yeni gene ithalat izni verilirse Türkiye’ye ithalatına izin verilen genetiği değiştirilmiş gen sayısı 39’a çıkmış olacak. Daha önce 26 mısır ve 10 soya genine ithal izni verilmiş ve bu genler yem amaçlı olarak ithal ediliyor.