Sayı 37’ye çıktı: ‘Fırat Kalkanı’ harekatında 16 asker daha hayatını kaybetti

Suriye’ye yönelik ‘Fırat Kalkanı’ harekatı kapsamında El Bab’da bulunan askerlere IŞİD militanlarınca düzenlenen intihar saldırılarında 16 asker hayatını kaybederken, 36 asker yaralandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Maalesef birkaç şehidimiz oldu” derken harekatın başından beri hayatını kaybeden asker sayısı 37’ye yükseldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Savunma Bakanı Fikri Işık, harekatta iki askerin daha hayatını kaybettiğini, üç askerin de yaralandığını duyurdu.

Akşam 10 asker daha yaşamını yitirmişti

TSK’dan akşam saatlerinde yapılan açıklamada 10 askerin hayatını kaybettiği; altısı ağır 18 askerin de yaralandığı belirtilmişti.

TSK, IŞİD’in bugün üç intihar saldırısında bulunduğunu duyurmuştu.

Sabah da dört asker hayatını kaybetmişti

TSK açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) öğlen saatlerinde yapılan ilk açıklamada IŞİD saldırısında, üç askerin hayatını kaybettiği, 11 askerin de yaralandığı duyurulmuştu.

İkinci açıklamada ise “Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab ve civarında sürmekte olan çatışmalar esnasında, şehit sayısı dörde yükseldi. Şu an itibariyle bölgede çatışmalar yoğun olarak devam etmektedir. Yaralı sayımız 15’e yükselmiştir. Yaralılardan bazılarının durumu ağırdır” denmişti.

DHA operasyonun 120’inci gününde IŞİD militanlarının Türkiye askerlerinin bulunduğu sahra hastanesi civarına saldırdığını duyurmuştu. Haberde IŞİD saldırısının püskürtüldüğü, ancak hayatını kaybeden askerlerin olduğu, yaralı askerlerin sınır hattına taşındığı kaydedilmişti.

Toplam sayı 37’ye yükseldi

Böylece operasyon başladığından beri hayatını kaybeden askerlerin sayısı 37’ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, IŞİD’in El Bab’ı terk edeceğini, YPG’nin elindeki Menbiç ve IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka’ya yöneleceklerini söylemişti.

Erdoğan: Maalesef birkaç şehidimiz oldu

Cumhurbaşkanı, son haberler üzerine ise şunları söyledi: “Şu anda El Bab tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır. Tabii DEAŞ artık orada son havliyle her türlü yola başvuruyor ve canlı bomba olarak, el yapımı bombalarla her türlü saldırıyı yapıyor. Bu son kısımda tabii maalesef birkaç şehidimiz, yaralılarımız oldu ama artık El-Bab’ın Halep’le olan yol hattı tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerin kontrolü altında. Temenni ederim ki El-Bab çok daha uzamadan tamamıyla düşer ve El-Bab’ın kendi insanı, halkı kendi topraklarına yerleşme imkanını bulmuş olur.”