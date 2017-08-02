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Sayı 36’ya çıktı: GDO’lu dört ürüne daha onay

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Biyogüvenlik Kurulu, genetiği değiştirilmiş üç soya ve bir mısır çeşidinin hayvan yemlerinde kullanılmasını onayladı.

Fotoğraf: Reuters

Karar, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin (BESD-BİR) başvurusu üzerine alındı.

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Kurul, ‘ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, ithalatta uygulanacak işlemler, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme, belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kurulları, işleme, atık, artık arıtım ve imha koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı’ başlıklarındaki hususlara uyulması şartıyla genetiği değiştirilmiş ürünlere onay verdi.

Bugüne dek yedi soya ve 25 mısır olmak üzere toplam 32 genetiği değiştirilmiş ürünün ithalatına izin veren kurulun son kararıyla bu sayı 36’ya çıktı.

Türkiye’de GDO’lu (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) ürünlerin gıda amaçlı kullanımına izin verilmiyor.

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