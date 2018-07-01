Sayı 18’e yükseldi: Göbeklitepe de UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı’nın (UNESCO) ‘Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan dünyanın bilinen en eski tapınağı Göbeklitepe, kalıcı olarak listeye alındı.

Göbeklitepe’deki kalıntıların tespiti, insanların taş devrinden çıkıp uygarlık kurmaya geçişlerinin tarihini binlerce yıl daha geriye çekilerek yazılmasına neden olmuştu. Tarihi, milattan önce 11 bin 500 yılına kadar uzanan ve İngiltere’de bulunan Stonehenge’den 7 bin, Mısır piramitlerinden ise 7 bin 500 yıl daha eski olan insanlığın en eski ibadet merkezi Göbeklitepe, 1995’te ortaya çıkarılmıştı.

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Bahreyn’in başkenti Manama’da gerçekleştirilen UNESCO 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda kalıcı listeye alınan Göbeklitepe, 22 Şubat günü ziyarete açılmıştı.

Türkiye’nin listedeki varlığı bu kararla 18’e yükseldi.

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UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan kültür varlıkları arasında ‘İstanbul’un tarihi alanları’, ‘Göreme Milli Parkı ve Kapadokya’, ‘Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’, ‘Hitit başkenti’, ‘Nemrut Dağı’, ‘Xanthos-Letoon’, ‘Hieropolis-Pamukkale’, ‘Safranbolu’, ‘Troya’, ‘Selimiye Camii ve Külliyesi’, ‘Çatalhöyük Neolitik Kenti’, ‘Bursa ve Cumalıkızık’, ‘Bergama çok katmanlı kültürel peyzajı’, ‘Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri’, ‘Efes’, ‘Ani arkeolojik alanı’ ve ‘Afrodisyas arkeolojik alanı’ yer alıyor.