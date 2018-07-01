Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sayı 18’e yükseldi: Göbeklitepe de UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı’nın (UNESCO) ‘Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan dünyanın bilinen en eski tapınağı Göbeklitepe, kalıcı olarak listeye alındı.

Fotoğraflar: DHA

Göbeklitepe’deki kalıntıların tespiti, insanların taş devrinden çıkıp uygarlık kurmaya geçişlerinin tarihini binlerce yıl daha geriye çekilerek yazılmasına neden olmuştu. Tarihi, milattan önce 11 bin 500 yılına kadar uzanan ve İngiltere’de bulunan Stonehenge’den 7 bin, Mısır piramitlerinden ise 7 bin 500 yıl daha eski olan insanlığın en eski ibadet merkezi Göbeklitepe, 1995’te ortaya çıkarılmıştı.

Reklam

Bahreyn’in başkenti Manama’da gerçekleştirilen UNESCO 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda kalıcı listeye alınan Göbeklitepe, 22 Şubat günü ziyarete açılmıştı.

Türkiye’nin listedeki varlığı bu kararla 18’e yükseldi.

Reklam

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan kültür varlıkları arasında ‘İstanbul’un tarihi alanları’, ‘Göreme Milli Parkı ve Kapadokya’, ‘Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’, ‘Hitit başkenti’, ‘Nemrut Dağı’, ‘Xanthos-Letoon’, ‘Hieropolis-Pamukkale’, ‘Safranbolu’, ‘Troya’, ‘Selimiye Camii ve Külliyesi’, ‘Çatalhöyük Neolitik Kenti’, ‘Bursa ve Cumalıkızık’, ‘Bergama çok katmanlı kültürel peyzajı’, ‘Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri’, ‘Efes’, ‘Ani arkeolojik alanı’ ve ‘Afrodisyas arkeolojik alanı’ yer alıyor.

Göbeklitepe kaşifi Mahmut amca anlatıyor: Kalıntıları müzeye götürdük ‘taş’ dediler

Göbeklitepe bilim kurulu üyesi: Tahribat yok, iş makineleri zorunluydu

Göbeklitepe kazı başkanının eşi isyan etti: Benden başka kimsenin canı acımıyor mu?

18 ay sonra: İnsanlık tarihini değiştiren tapınak Göbeklitepe ziyarete açıldı

Tarih ‘çarpıtılıyor’: TRT’de Göbeklitepe’deki dikilitaşlara put yakıştırması

Alman arkeolog Schmidt’in eşi: Göbeklitepe son iki senedir rant oyuncağı haline geldi

Göbeklitepe’de kazı başkanının eşine çalışma izni yok: ‘Yazık, utanın kendinizden’

Bilinen insanlık tarihini değiştiren tapınak: Göbekli Tepe

SON HABERLER

Akşam Postası / 1 Temmuz 2018

1- İnce: Kılıçdaroğlu’na rakip olmam ama ‘Ayrılacağım’ derse hazırım
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partinin liderliğine gelme olasılığına ilişkin koşulu açıkladı: “Ben kurultay istemeyeceğim, kesinlikle böyle bir talebim olmayacak. Ama CHP örgütleri göreve davet ederse, kendisi (Kılıçdaroğlu) de ‘Ben ayrılacağım’ derse, hazırım. Ama burası çok önemli. Sakın yanlış bir şey yazılmasın: Ben karşısına çıkıp rakip olmayacağım.” 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...