Sayı 13 oldu: Boğaziçili üç öğrenci daha tutuklandı

‘Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto etmelerinin ardından hedef konan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden üçü daha tutuklandı.

Evrensel’in haberine göre daha önce gözaltına alınan dört öğrenci, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Reklam

Öğrencilerden üçü tutuklanırken, biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylece bugüne dek tutuklanan öğrenci sayısı 13’e yükseldi.

‘Afrin lokumu’ cezaevine çıktı!

‘Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin kent merkezine girilmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde bir grup öğrenci lokma dağıtmıştı. Başka bir grup öğrenci de “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” yazılı pankart açmıştı. Erdoğan, lokum dağıtanlara saldırdığını söylediği öğrencileri ağır ifadelerle hedef almıştı. Hemen ardından başlatılan operasyonda 15 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Reklam

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Çağlayan’daki adliyeye götürülen 15 öğrenci, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilip ‘örgüt propagandası’yla suçlanmıştı. Öğrencilerden dokuzu ‘eylem toplumda infial yaratabilir’ denerek tutuklanmış, altısı serbest bırakılmıştı.

Son olarak tutuklu dokuz Boğaziçili için mektup kampanyası düzenleyen bir üniversiteli daha okul girişinde gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

Financial Times, Boğaziçi’deki tutuklamaları yazdı: Baskınlar, korkuyu körüklüyor