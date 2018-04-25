Sayı 11’e çıktı: HÜDA-PAR da seçime girebilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Hür Dava Partisi’nin (HÜDA-PAR) de 24 Haziran’daki seçime girmesine karar verdi.

YSK, erken seçime aralarında İYİ Parti’nin de bulunduğu 10 siyasi partinin katılabileceğini açıklamıştı. Listede HÜDA-PAR yer almamıştı. Bunun üzerine parti de YSK’ya başvurmuştu.

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YSK’dan HÜDA-PAR’a izin çıktı. Parti, seçime girebileceklerine dair kararı Twitter hesapları üzerinden duyurdu.

Doğu ve güneydoğu kentlerinde etkin olan parti, AKP’nin tek başına iktidar olamadığı 7 Haziran 2015 seçimide 63 bin oy almış, 1 Kasım 2015’teki seçimlere katılmamıştı.