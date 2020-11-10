Saygıyla anıyoruz…

SON HABERLER
24 saat üç maymunu oynadılar: ‘Albayrak haberi’ için AKP açıklaması beklendi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın resmi Instagram hesabından paylaşılan istifa açıklaması, üzerinden yaklaşık 24 saat geçmesinin ardından, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamasının ardından haberleştirildi.
Gazeteci Müyesser Yıldız beş ay sonra özgür: Bu iddianame değil intikamname
Askeri casusluk suçlamasıyla beş ay önce tutuklanan gazeteci Müyesser Yıldız, bugün yapılan ilk duruşmada yurt dışı çıkış yasağı konarak tahliye edildi.
BioNTech ve Pfizer’in ‘corona’ aşısı 43 bin denekte yüzde 90 koruma sağladı
Alman BioNTech ile ABD’li Pfizer işbirliğiyle geliştirilen corona aşısının faz 3 aşamasının ön sonuçları yüzde 90’ın üzerinde başarı sağlandığını ortaya koydu.
Kurum: 23 kişinin tedavisi sürüyor; 50 bina tahliye edildi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde yaralanan 23 kişinin tedavilerinin sürdüğünü bugün itibarıyla 50 binanın tahliye edildiğini açıkladı.
Babacan: İstifa değil iflas
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Berat Albayrak’ın dün akşam paylaştığı açıklama için, “İstifa değil, iflas açıklanmıştır” dedi.