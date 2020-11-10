Saygıyla anıyoruz…

Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Babacan: İstifa değil iflas

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Berat Albayrak’ın dün akşam paylaştığı açıklama için, “İstifa değil, iflas açıklanmıştır” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...