Saygı Öztürk: Ziya Selçuk, ‘andımızı kaldıran bakan’ olarak tarihe geçmemeli

‘Çözüm süreci’ hatırına, Andımız kaldırılmıştı. O süreç bittiğine göre, Andımız konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha önceki savunmaları da dikkate alınıp İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne bir madde eklenerek sorun aşılmalı.

Yargıya olan güvenin az olduğu, yargının üst düzey yetkilileri de söylüyordu. Yargıyı güvenilir kılacak olan da yargıçların vereceği kararlardır. Hukukun üstünlüğü bir kenara bırakılıp gücün hukuki dayatılmamalıdır. Bahçeli’nin uyarıları da dikkate alınıp Milli Eğitim Bakanlığı, andımızı yönetmeliğe eklemelidir.

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(…) Danıştay, önceki kararlarıyla Andımızdan yana olduğunu ortaya koymuştu. Dava Daireler Kurulu kararı henüz imzadan çıkmadığına göre, Danıştay’dan önce Milli Eğitim Bakanı harekete geçmeli ve Andımız yönetmelikte yerini almalı. Ziya Selçuk da, ‘Andımızı kaldıran bakan’ olarak tarihe geçmemeli.

Saygı Öztürk’ün yazısı