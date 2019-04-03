Saygı Öztürk: Yavaş ve İmamoğlu’na Büyükerşen’den taktik; engelleyeni deşifre edin

Meclis çoğunluğu olmamasına rağmen Eskişehir’de önemli projelere imza atan Yılmaz Büyükerşen, İstanbul ve Ankara’da da büyükşehir belediye meclislerinde CHP’nin çoğunluğu olmadığı için benzer sorunları yaşabilecek olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na, şu önerilerde bulundu:

“Belediye meclisinde çoğunlukta bulunan muhalefet partisi, partizanlık yapmazsa sorun yok. Ama iş yaptırmayan, getirilen faydalı projeleri gerekçe bile göstermeden sürekli reddeden bir anlayış içinde olurlarsa, başkanların yapması gereken işler var. Sağlam gerekçelerle konuyu hemen idare mahkemesine taşısınlar. Ama mahkemelerin de sağlam olması lazım. Çoğu kez mahkeme kararıyla meclisin kabul etmediği önemli projeleri uygulamaya koydum.

Yararlı projeleri reddeden muhalefet partisi meclis üyelerinin isimlerini kamuoyuna açıklasınlar. Böylece halkın onları denetlemeleri sağlanmış olur. Bunların düzelmesi için de belediye yasalarının düzeltilmesine de şiddetle ihtiyaç var.”

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Saygı Öztürk’ün yazısı