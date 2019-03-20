Saygı Öztürk: Varsa, niçin savcılığa göndermiyor

Süleyman Soylu, Üsküdar’da “Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa Doğu ve Güneydoğu’da valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. Bu sözleşmeyi yapan Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’dur, İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener’dir, FETÖ’dür, PKK’dır, HDP’nin sözde vekilleridir” dedi.



Bakan, saydığı partilerin liderleriyle, terör örgütleri arasında bağlantılı olduğuna ilişkin bir “sözleşme”ye sahipse bunu önce Cumhuriyet Savcılığı’na iletmeli. Biliyor da iletmiyorsa bu da suçtur.

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Saygı Öztürk’ün yazısı