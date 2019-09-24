Saygı Öztürk: Trabzon’un Ortahisar belediyesi şirket kurdu, yönetimde AKP’li üyeler

İlçe belediyelerinin kentsel dönüşüm yetkisi olmamasına rağmen Trabzon’un Ortahisar Belediyesi, ‘Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Şirketi’ kurdu. Yönetimde kimler olacak? AKP’li başkan, huzur hakkı almaları için yönetim kurulu üyeliklerine belediye meclis üyelerini ya da eski parti yöneticilerini atadı. Bununla kalmadı. Bu dönem belediye meclis üyeliğine aday gösterilmeyenlerin de gönlünü hoş etmek için onları da başka bir şirketin yönetimine yerleştirdi. Ohh ne ala ne ala…
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Bakanlık, Thomas Cook iflasından etkilenecek işletmelere destek verecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Britanyalı turizm devi Thomas Cook’un iflas etmesi sonrası faaliyetlerinde zarara uğrayacak işletmeler için en kısa sürede ‘Kredi Destek Paketi’ hayata geçirileceğini duyurdu.
İSMEK ihaleleri 15 yıl boyunca aynı holdinge verildi: Son 8 yılda 1 milyar 123 milyon TL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nın (İSMEK) ihaleleleri, 2004’ten beri Beyaz Holding’e bağlı şirketlere verildi. Beyaz Kanal 7, Haber 7 ve Ülke TV’nin de sahibi olan holdinge verilen ihalelerin belediyeye toplam maliyeti 1 milyar 123 milyon TL oldu.
AKP, Adalet Bakanı Gül ile ‘Pelikancılar’ kavgasında CHP’yi suçladı
AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile ‘Pelikancılar’ arasındaki tartışmaya ilişkin CHP’yi suçlayarak, “Bu tartışmaları ortaya atan CHP’ye yakın medya organları ve belli yazarlardır” dedi.
Devlet Bahçeli taburcu oldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu sabah ‘üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş’ şikayetiyle kaldırıldığı Başkent Üniversitesi Hastanesi’nden taburcu oldu.
Yargı paketi: Cinsel suç mağduru çocukların beyanları görüntülü kaydedilecek
Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Yargı reformu’ paketi taslağında temel hak ve özgürlükleri genişletecek düzenlemelerden çok yargının işleyişi içindeki bazı aksaklıkları gidermeye ve birçok suçta yargılama yerine ‘ön ödeme, savcının belirlediği cezaya razı olarak yargılanmaktan kurtulma ya da dosya üzerinden mahkemenin karar vermesi’ gibi usullere yer verildiği ortaya çıktı.