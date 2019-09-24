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Yaramazlara biraz batar!

Saygı Öztürk: Trabzon’un Ortahisar belediyesi şirket kurdu, yönetimde AKP’li üyeler

İlçe belediyelerinin kentsel dönüşüm yetkisi olmamasına rağmen Trabzon’un Ortahisar Belediyesi, ‘Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Şirketi’ kurdu. Yönetimde kimler olacak? AKP’li başkan, huzur hakkı almaları için yönetim kurulu üyeliklerine belediye meclis üyelerini ya da eski parti yöneticilerini atadı. Bununla kalmadı. Bu dönem belediye meclis üyeliğine aday gösterilmeyenlerin de gönlünü hoş etmek için onları da başka bir şirketin yönetimine yerleştirdi. Ohh ne ala ne ala…

Saygı Öztürk’ün yazısı

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