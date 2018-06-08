Saygı Öztürk: Şu anda Kandil’de terörist sayısı en alt düzeyde tutuluyor

Terör örgütünün Kuzey Irak’ta bulunan militanlarının tamamının Kandil’de olduğunu sanmayın.

Kandil dağ silsilesi üzerinde geniş bir alana yayılmış en fazla bin civarında terörist bulunuyor.

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Türk askeriyle, cephe savaşı yapmanın kendilerine ne büyük kayıplar verdirdiğini bilen teröristler, “Askerimizin Kandil’e gireceği”ne ilişkin haberlerden sonra ana karargahını da tedbir amaçlı olarak önemli ölçüde boşalttı.

Yani, şu anda Kandil’de terörist sayısı en alt düzeyde tutuluyor.

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Hiç kuşkunuz olmasın, kendilerine emir verilirse askerimiz Kandil’e girer. İşte asıl sorun da bundan sonra başlar. Çünkü “Kandil’e girmekle, Kandil’i kontrol altına almak” çok farklı bir durum.

Saygı Öztürk’ün yazısı