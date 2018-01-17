Diken

Yaramazlara biraz batar!

Saygı Öztürk: PKK ve YPG’nin Afrin’de 10 bin silahlı militanı var

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Geçmişte Nusaybin’de, Sur’da, Cizre’de yaşanan olaylardan ders çıkaran bölücü örgüt, şimdi kahraman askerimizin girmesi halinde fazla şehit verdirmek için çaba içinde olacak. Doğrudan askerimizin karşısına çıkmak yerine, halkla güvenlik güçlerimizi karşı karşıya getirmenin de hesabı yapılıyor. Böylece, sivillerin öldürüldüğünü dünyaya yaymayı da amaçlıyorlar. Kuzey Suriye’de, YPG‑PKK yapılanmasında çekirdek kadroyu Kuzey Irak’tan giden PKK’lılar oluşturuyor. Bölücü örgütün Irak’taki yöneticilerinin önemli bir bölümü de Afrin bölgesinde. Kendilerine göre onlar da askeri bir yapılanmaya gitmiş, hatta Genelkurmay bile oluşturmuşlar.

PKK ve YPG’nın Afrin’de 10 bin civarında silahlı militanı bulunuyor. Sayının bu kadar fazla olmasında halkın bir kısmının zorla silah altına alınması etkili. Suriyeli aşiretlerin bir dönem IŞİD saflarında bulunan militanları da sakallarını kesip PKK’ya katıldı. Bunlar, Özgür Suriye Ordusu’nun eline geçmemek için böyle bir yönteme başvurdu. Türkiye, Afrin’e girmesi halinde Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket edecek. Afrin’den aldığım son bilgiler arasında bölücü örgütün elinde “yeni nesil silahlar” da bulunduğudur.

Reklam

Saygı Öztürk’ün yazısı 

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Yıldırım’dan ABD’ye YPG çıkışı: Çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz?

Başbakan Binali Yıldırım, ABD’nin ‘Kuzey Ordusu’ açıklamasına yönelik “Müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz, niyetinizi açıkça ortaya koyun. Siz, NATO üyeliğinin getirdiği vecibelere uygun olarak hareket edecek misiniz, yoksa Türkiye’nin içeride ve dışarıda başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Bu kararın verilmesi bizim için hayati önem taşıyor” dedi.

‘Kayıp 700 bin avro’ davasında karar çıktı: Altı polise adli para cezası

Münevver Karabulut’un öldürülmesiyle ilgili olarak katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun evinde cinayet günü bulunan 700 bin avroyu tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamerası görüntülerini yeterince incelemedikleri iddiasıyla haklarında dava açılan altı polis memuru ile görüntüleri sildikleri öne sürülen üç site görevlisinin yargılandığı dava karara bağlandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...