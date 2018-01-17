Saygı Öztürk: PKK ve YPG’nin Afrin’de 10 bin silahlı militanı var

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Geçmişte Nusaybin’de, Sur’da, Cizre’de yaşanan olaylardan ders çıkaran bölücü örgüt, şimdi kahraman askerimizin girmesi halinde fazla şehit verdirmek için çaba içinde olacak. Doğrudan askerimizin karşısına çıkmak yerine, halkla güvenlik güçlerimizi karşı karşıya getirmenin de hesabı yapılıyor. Böylece, sivillerin öldürüldüğünü dünyaya yaymayı da amaçlıyorlar. Kuzey Suriye’de, YPG‑PKK yapılanmasında çekirdek kadroyu Kuzey Irak’tan giden PKK’lılar oluşturuyor. Bölücü örgütün Irak’taki yöneticilerinin önemli bir bölümü de Afrin bölgesinde. Kendilerine göre onlar da askeri bir yapılanmaya gitmiş, hatta Genelkurmay bile oluşturmuşlar.

PKK ve YPG’nın Afrin’de 10 bin civarında silahlı militanı bulunuyor. Sayının bu kadar fazla olmasında halkın bir kısmının zorla silah altına alınması etkili. Suriyeli aşiretlerin bir dönem IŞİD saflarında bulunan militanları da sakallarını kesip PKK’ya katıldı. Bunlar, Özgür Suriye Ordusu’nun eline geçmemek için böyle bir yönteme başvurdu. Türkiye, Afrin’e girmesi halinde Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket edecek. Afrin’den aldığım son bilgiler arasında bölücü örgütün elinde “yeni nesil silahlar” da bulunduğudur.

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Saygı Öztürk’ün yazısı