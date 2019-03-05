Saygı Öztürk: Özhaseki’nin belediye işlerine bu kadar karışması yakışmıyor

Mehmet Özhaseki’nin belediye işlerine bu kadar karışması yakışmıyor.

Yakışmayan bir olaydan da söz edelim: Özhaseki, geçen hafta Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis toplantısına katılmıştı. Toplantı öncesi, bombaya karşı duyarlı olarak yetiştirilen köpekle, salonda arama yapıldı. Güvenlik önlemleri bir yana, protokol için şerit çekilmesine ne demeli? Meclis üyeleri kızgın, kırgın olmakta haksız mı?

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Belediye personelinin Özhaseki’nin ve diğer AKP adaylarının toplantılarına gitmeleri neredeyse zorunlu hale getirilmiş durumda. Yerel yönetimlerle ilgili proje üstüne proje açıklayanlar, belediye çalışanları tam anlamıyla kıskaca almış.

Saygı Öztürk’ün yazısı