Saygı Öztürk: Önder’in bildiklerini açıklaması gerekiyor

Yakın dönemin ‘çok şey bilen’ isimlerinden olan Sırrı Süreyya Önder, isim vermeden İYİ Parti’den seçim döneminde kendisine gelen olduğunu belirtiyor ama bunun kim olduğunu açıklamıyor. İYİ Parti yetkilileri böyle bir görüşmenin yapılmadığında ısrarcı olduğuna göre Önder’in de yalancı duruma düşmemek için bildiklerini yer, zaman vererek, tanık göstererek açıklaması gerekiyor. Aksi halde Önder’e güven kalır mı?

Hatta Kandil-İmralı görüşmelerini, çözüm sürecinde AKP ile yaşadıklarını, Abdullah Öcalan’ın mektubunu Diyarbakır meydanında okumasına kimlerin izin verdiğini de açıklamalı. Mahkemede, ‘doğruyu söyleyeceğine dair namusu ve şerefi üzerine’ yemin edeceği için duruşmalarda yapacağı açıklamalar daha da önem kazanacak demektir.

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Saygı Öztürk’ün yazısı