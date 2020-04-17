Saygı Öztürk: ‘Nasıl olsa cezaevine girmek yok’ denecek, bazı suçlar artacak

Yasa ile yapılan en büyük değişiklik infaz indirimi oldu.

Asliye Ceza Mahkemesi kapsamına giren suçlar bakımından, suçlunun cezaevine girmesi neredeyse hayal oluyor. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar bakımından yapılan indirimler inanılır gibi değil. Çünkü, hırsızlık, ağır yaralama gibi suçların sanığı ceza alsa bile cezaevine alınmayacak. Yani bir yerde mahkemeler boşu boşuna yargılama yapıyor durumuna düşecek. Birkaç örnek vereyim:

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Hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılan bir sanığın cezası kesinleşse bile yeni düzenleme ile cezaevine girmiyor. Yani, adliyenin ön kapısından girecek, şikayetçi olanın işlemi bile bitmeden, ondan önce adliye binasından ayrılacak. “Olur mu böyle şey?” demeyin, olacak.

Sokak ortasında silahını çekip bir kişiyi yaralayan şüpheli, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığında bir gün bile cezaevinde yatmayacak. Yeni düzenleme ile kredi kartı kopyalayan ve bu yolla başkasının hesabından önemli miktarda para çalan kişinin cezaevine girip girmeyeceğini merak ediyorsunuz. Yasanın üst sınırından hapis cezası verilse bile cezaevine girmeyecek. Zimmet, rüşvet suçları da öyle. Yağma (gasp) suçunda, yani biri zorla malınızı sizden alsa bile bazı durumlarda kişiye cezaevi yolu görünmeyecek. Bu durum, “Nasıl olsa cezaevine girmek yok” denilip bazı suçların artmasına da neden olacaktır.

Saygı Öztürk’ün yazısı