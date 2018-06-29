Saygı Öztürk: Muharrem İnce o akşam Swiss Otel’in sekizinci katındaydı

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu kullandıktan sonra saat 17.00 civarında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önüne geldi. Kendisini YSK önünde hem CHP’nin hem de İnce’nin temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu karşıladı. İnce, açıklama yaptıktan sonra minibüsle ayrıldı ve bir daha da seçim gecesi basının önüne çıkmadı, yerini de kimse öğrenemedi.

Peki o gece hiç ortaya çıkmayan Muharrem İnce neredeydi? Swiss Otel’in 8. katındaydı. Annesi, eşi, ağabeyi, kız kardeşi, TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay ve birkaç milletvekili ve başından beri yanında bulunan bazı arkadaşları ile birlikteydi. O kat, olduğu gibi kapatılmıştı ve başkaları çıkamıyordu.

Reklam

Muharrem İnce’ye, 18.45’te gelen bilgi, oyların yüzde 21.5’unun sayıldığı, Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 59, Muharrem İnce’nin de yüzde 29 oy aldığıydı. İlerleyen saatte de İnce’ye ulaşan tüm veriler seçimin ikinci tura kalacağı yolundaydı.

Saygı Öztürk’ün yazısı