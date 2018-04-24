Saygı Öztürk: Milletvekillerine tek tek, ‘İstifa edecek misin, etmeyecek misin’ diye sorulmadı

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Saat 11.00’de, 15 milletvekili de Altay’ın odasındaydı. Milletvekilleri niçin çağrıldıklarını anlamaya çalışıyordu. Altay, elinde bir kağıt gösterdi, “Arkadaşlar, demokrasimiz için kurulmuş bir kumpası boşa çıkarmak için sizlere tarihi bir görev düşüyor. Genel başkanımız, partimizden istifa edip, İYİ Parti’ye katılmanızı istedi. İsimlerinizi bizzat genel başkanımız belirledi” dedi.

Odada buz gibi bir hava esti. Herkes birbirine baktı. Partilerine karşı bir yanlışları da olmamıştı. Üstelik TBMM’de hemen her zaman bulunan, saha görevi en çok verilenler olması da dikkat çekiyordu. Şeker fabrikalarının satışını engellemek için il il dolaşan 7 milletvekili, emek komisyonundan 5 milletvekili, Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığı görevini de yürüten 3 milletvekili odada olacakları bekliyordu.

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Odada, milletvekillerine tek tek, “İstifa edecek misin, etmeyecek misin?” diye sorulmadı. Parti görevi olarak bunu gördükleri için onlardan da bir itiraz da olmadı. Engin Altay, telefonla, partisinin Grup Müdürlüğü’nü aradı, “CHP’den istifa dilekçelerinin yazılmasını” istedi. CHP’nin diğer grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç, ardından da Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan geldi.

Saygı Öztürk’ün yazısı

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