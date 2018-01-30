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Yaramazlara biraz batar!

Saygı Öztürk: Milletvekillerine özel sağlık sigortası poliçelerinde dahi öngörülmeyen yardımlar

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Mevzuatta yer alan Genel Sağlık Sigortası’na aykırılık oluşturan tüm hükümler yürürlükten kaldırıldığı halde, milletvekilleri ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi giderlerinin TBMM bütçesinden yapılacağına ilişkin yasa kuralı özenle korundu.

Yönetmelikle hak sahibi olanlara SGK aracılığıyla genel sağlık sigortalılara verilenlerin hayal bile edemeyeceği, özel sağlık sigortası poliçelerinde dahi öngörülmeyen hükümler içeren tedavi yardımları sağlanıyor.

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Bazılarını aktaralım:

Özel muayenehanede/evde yapılan muayene ve tedavi ücretleri de TBMM tarafından karşılanıyor.

Muayene katkı payı, reçete bedeli, eşdeğer ilaç farkı gibi ödeme yapılmıyor.

Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlanmış tedavi giderleri, kurum tarafından düzenlenmiş (Öğretim üyesi muayene ücret farkı dahil) fatura esas alınarak ödeniyor.

Özel sağlık kurumlarındaki tedavi giderlerinde ek ücret ödenmiyor.

Özel sağlık kurumlarına ödenecek sağlık hizmeti giderlerinde Türk Tabipler Birliği vb. kurum/kuruluşların yıllık tarifeleri baz alınarak Başkanlık Divanı’nca belirlenen tutarlar üzerinden ödeniyor.

Yurtdışında tedavi edilmeleri konusunda geniş olanaklar sağlanıyor.

Saygı Öztürk’ün yazısı

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