Saygı Öztürk: ‘Melih Gökçek yargılanmalı’

Ankapark’ın Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılmaması için mücadele verenlerin başında Ankara Mimarlar Odası geliyordu. Onların mücadelesi bitmiş değil. Başından beri söylediklerinin haklılığı da ortaya çıktı. Oda Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankapark’ın “Devlet malı” olduğu görüşüne katılmıyor, “Ankapark Atatürk’ün şartlı bağışının ihlal edildiği bir devlet suçudur” diyor.

Ankapark arazisinin derhal Atatürk Orman Çiftliği’ne iade edilmesi, ortaya çıkan zararın da, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten tazmin edilmesi gerektiğini belirten Candan, sohbetimizde şunları söyledi:

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“Gökçek, yargılanmalı. O aletler de hurda karşılığı yıkım ihalesi ile ihaleye çıkmalı. En son ihaleyi izlemeye gittik. ‘Bu ihaleden vazgeçin, hurda ihalesi açın’ dedik. 6 Eylül’de yapılacak ihaleye hayvanat bahçesi işletme bonusu koyulmuş. Ama yine alıcı çıkmayacak. Bu krizde milletin işi-gücü yok da Gökçek’in hayaliyle mi uğraşacak? Çünkü, orası bir suç mekanı. Kimse o suça ortak olmak istemeyecektir. Hassas bakımı gerektiren ve yıllık işletme gideri 1 milyar liranın üzerinde olan oyuncaklar yıllardır orada beklediği için zaten hurdaya döndü.”

Saygı Öztürk’ün yazısı