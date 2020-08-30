Saygı Öztürk: Meğer bizi ne çok yanıltmışlar

Salgının başladığı mart ayından bu yana uzmanın da uzman olmayanın da söylemediği kalmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına başta güvenilirken, bugün o güven de kayboldu.

Açıklanan hasta, vefat sayılarıyla, insanlar bulundukları yörelerdeki vefat eden, hastanelerde yatanların sayısını karşılaştırıyor. Açıklamalara o yüzden güven kayboldu. Çünkü hasta sayısının Bakan’ın açıkladığının çok üstünde olduğu biliniyor.

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Televizyonlarda bilim insanlarının ilk günlerde yaptığı açıklamaları anımsadığımızda, “Meğer bizi ne çok yanıltmışlar” diyoruz. Önce, sadece hasta olanların maske takmalarını öneriyorlardı. Şimdi maske zorunlu. Önceleri, “Pandemi, sıcakların başlamasıyla azalacak, bitecek” denildi. Alınan onca önleme rağmen bu virüsün mevsimsel olmadığı ortaya çıktı. Bunları söyleyenler arasında bilim kurulu üyeleri de bulunuyordu.

Saygı Öztürk’ün yazısı