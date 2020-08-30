Diken

Yaramazlara biraz batar!

Saygı Öztürk: Meğer bizi ne çok yanıltmışlar

Salgının başladığı mart ayından bu yana uzmanın da uzman olmayanın da söylemediği kalmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına başta güvenilirken, bugün o güven de kayboldu.

Açıklanan hasta, vefat sayılarıyla, insanlar bulundukları yörelerdeki vefat eden, hastanelerde yatanların sayısını karşılaştırıyor. Açıklamalara o yüzden güven kayboldu. Çünkü hasta sayısının Bakan’ın açıkladığının çok üstünde olduğu biliniyor.

Reklam

Televizyonlarda bilim insanlarının ilk günlerde yaptığı açıklamaları anımsadığımızda, “Meğer bizi ne çok yanıltmışlar” diyoruz. Önce, sadece hasta olanların maske takmalarını öneriyorlardı. Şimdi maske zorunlu. Önceleri, “Pandemi, sıcakların başlamasıyla azalacak, bitecek” denildi. Alınan onca önleme rağmen bu virüsün mevsimsel olmadığı ortaya çıktı. Bunları söyleyenler arasında bilim kurulu üyeleri de bulunuyordu.

Saygı Öztürk’ün yazısı

SON HABERLER

Covid-19’u atlatan ikizler: Gençler önce başkasını sonra kendisini düşünecek

Sakarya’da yaşayan 22 yaşındaki ikiz kardeşler Tunahan ile Batuhan Ayvaz’a temmuz ayında Covid-19 tanısı konuldu. Hastalığı atlatan ikizler, gençler arasında yaygın olan “Bana bir şey olmaz; hafif atlatırım” algısını eleştirdi “Evet yaşlılara göre hafif atlatıyorsun ama büyüklerin var. Yani gençler önce başkasını sonra kendisini düşünecek.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...