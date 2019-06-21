Saygı Öztürk: Mansur Yavaş ve seçilirse Ekrem İmamoğlu’nu rahat bırakmayacaklar

Mansur Yavaş’ın belediye hizmetiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan davasında, ‘kazansa bile göreve başlatılmayacak’ havası estirildi. Şimdi de Ekrem İmamoğlu’nun, Ordu Valisine hakaret ettiği gerekçe gösterilip göreve başlatılmayacağı, başlatılsa da görevden alınacağı dillendiriliyor.

Başkanlık görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma/ kovuşturma açılan belediye başkanı, kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir. Ekrem İmamoğlu’nun eski dosyaları boş yere incelenmiyor, valiye söylediği iddia edilen sözler için bizzat tepeden dava açılması isteniyor. Bunlar, İmamoğlu’na oy verilmesini engellemek için yapılıyor.

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Mansur Yavaş ve seçilirse Ekrem İmamoğlu’na rahat bırakmayacaklar.

Saygı Öztürk’ün yazısı